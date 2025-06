Caminho do Man City para a final da Copa do Mundo de Clubes 2025

O Manchester City estreou com sucesso no Campeonato Mundial de Clubes, vencendo o Wydad AC na fase de grupos. Desde então, a equipe, com novos jogadores, mostrou um desempenho impressionante nas partidas seguintes.

Na segunda rodada, mesmo após uma vitória expressiva de 6 a 0, o volante Ilkay Gündoğan expressou suas preocupações sobre a rapidez da posse de bola da equipe. No entanto, ele ficou animado com a atuação do City, que venceu a Juventus por 5 a 2 e garantiu o primeiro lugar do grupo G, entrando com confiança nas fases eliminatórias. A equipe está determinada a recuperar o tempo perdido após uma temporada de 2024 a 2025 sem títulos.

Próximo Adversário nas Oitavas de Final

O Manchester City enfrentará o Al Hilal nas oitavas de final. O time saudita se classificou como vice-líder do grupo H, após vencer o Pachuca por 2 a 0 em sua última partida. Para garantir a classificação, o Al Hilal contou com a ajuda do Real Madrid, que derrotou o RB Salzburg. Esta será a primeira vez que o City enfrentará a equipe saudita, mas terá um conhecido do outro lado: João Cancelo, que jogou todos os jogos do Al Hilal na fase de grupos.

Possíveis Adversários nas Quartas de Final

Se avançar, o Manchester City deve encarar um desafio maior nas quartas de final. O Inter de Milão, que foi vice-campeão da Liga dos Campeões, pode ser um adversário relevante. Apesar de ter sofrido uma derrota pesada para o Paris Saint-Germain, o Inter avançou como líder de seu grupo, após uma vitória sólida sobre o River Plate.

Para que o Inter possa reeditá-la final da Liga dos Campeões de 2023, precisará superar o Fluminense, que tem mostrado uma defesa sólida e duas partidas sem sofrer gols na fase de grupos.

Adversários Potenciais nas Semifinais

Na fase semifinal, pode ocorrer um confronto entre clubes da Premier League. O Botafogo e o Palmeiras competirão entre si, garantindo que pelo menos um time brasileiro avance. O vencedor desta partida pode se ver frente a frente com o Chelsea, que precisa primeiro passar pelo Benfica. O Chelsea já enfrenta pressão após perder para o Flamengo anteriormente e terá que jogar com cautela.

Adversários Finais Potenciais

No que diz respeito à final, o Manchester City pode encontrar adversários desafiadores. O Paris Saint-Germain, ainda considerado uma das principais equipes da competição, buscará se recuperar após uma derrota para o Botafogo. Eles enfrentarão o Inter Miami, o que representa um confronto especial para Lionel Messi, por ser contra um ex-clube.

Além disso, o Flamengo poderá se encontrar com o Bayern de Munique, enquanto o Real Madrid irá enfrentar a Juventus, marcando um dos encontros mais históricos do torneio.

Com as fases eliminatórias se aproximando, o Manchester City se prepara para uma jornada intensa em busca do título, e as expectativas são altas para o desempenho da equipe nas próximas partidas.