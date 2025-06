Caminhão zíper chinês cria faixas reversíveis para o trânsito

O sistema de gerenciamento de tráfego que vem chamando a atenção por sua eficiência é simples, mas extremamente eficaz. Durante as manhãs, quando o movimento em direção aos centros urbanos aumenta, caminhões reposicionam barreiras de concreto, criando uma nova faixa de rolamento. No fim do dia, esse mesmo fluxo é ajustado para favorecer o tráfego na direção contrária.

Essa tecnologia se destaca pela sua praticidade, substituindo os tradicionais cones e as alterações manuais, que muitas vezes geram confusão nas vias. Os caminhões são equipados com braços articulados que levantam e movem os blocos de concreto sem causar grandes paradas no trânsito, mantendo a fluidez nas estradas expressas.

Solução inteligente testada em Shenzhen desde 2016

A inovação foi implementada pela primeira vez em Shenzhen, uma das cidades mais desenvolvidas da China, em 2016. Desde então, o sistema se expandiu para outras áreas, como Pequim, onde recentemente se tornou um sucesso nas redes sociais. É uma alternativa que pode transformar o jeito que olhamos para o tráfego urbano, aliviando a pressão em horários de pico.

A visibilidade do projeto cresceu ainda mais quando a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hua Chunying, divulgou imagens do caminhão zíper, destacando como Pequim está combatendo os engarrafamentos. A postagem viralizou, gerando um grande burburinho online.

Solução também usada na Golden Gate Bridge dos EUA

Curiosamente, essa tecnologia não é uma novidade apenas na China. Ela já está em uso na famosa Golden Gate Bridge, em São Francisco, desde 2015. Na verdade, o foco ali é principalmente aumentar a segurança e diminuir o número de colisões frontais, e não necessariamente aliviar o tráfego. Essa abordagem é um exemplo de como a automação pode ajudar a resolver problemas urbanos comuns em lugares com um alto volume de veículos.

Essa prática tem ganhado espaço e atenção em várias partes do mundo, provando que a automação também pode ser uma aliada no combate ao caos do trânsito.

E você já parou para pensar como essa tecnologia poderia se sair aqui no Brasil? Em qual cidade ou estado ela seria mais útil para lidar com os engarrafamentos do dia a dia?