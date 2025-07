Cametá divulga calendário agrícola 2025 com serviços gratuitos

A Prefeitura de Cametá, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, lançou oficialmente o Calendário Agrícola de 2025. O evento contou com a presença de agricultores, produtores rurais, representantes de associações locais e autoridades, enfatizando a dedicação do município ao fortalecimento do setor agrícola.

O Calendário Agrícola é uma ferramenta essencial para os trabalhadores do campo, pois fornece informações sobre os melhores períodos para plantio, colheita e outras práticas importantes que ajudam a maximizar a produção rural. Além dessas orientações, o documento inclui recomendações técnicas e dados climáticos específicos da região, visando não apenas aumentar a produtividade, mas também diminuir as perdas na colheita.

Um dos principais benefícios desse calendário é o acesso gratuito a serviços de mecanização, como aragem, gradagem e preparo do solo, que serão disponibilizados pela Prefeitura. Essa medida busca facilitar a vida dos pequenos produtores, garantindo que eles possam acessar políticas públicas que promovam a modernização da agricultura, além de contribuir para a segurança alimentar e a geração de renda nas comunidades rurais.

A expectativa é que o Calendário Agrícola de 2025 beneficie centenas de famílias de Cametá que dependem da agricultura para sobreviver. Com isso, espera-se também um fortalecimento da economia local e um impacto positivo no desenvolvimento sustentável da região, promovendo melhores condições de vida para os trabalhadores do campo.