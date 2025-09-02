Câmara aprova bônus de até R$ 1.000 para GCM SP em motos recuperadas

A Câmara de São Paulo deu um passo importante na última quarta-feira (27) ao aprovar um projeto de lei que estabelece um bônus de até R$ 1.000 para os agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) que recuperarem motos que foram roubadas ou furtadas. Essa proposta, de iniciativa do prefeito Ricardo Nunes, foi aprovada em votação simbólica. Agora, ela aguarda a sanção do prefeito para começar a valer, o que pode acontecer logo após a publicação no Diário Oficial.

Como funcionará o bônus para a GCM?

O bônus será concedido para cada moto recuperada e se dividirá entre os guardas que participaram da ação. Para receber esse incentivo, será necessário apresentar um Boletim de Ocorrência e um Relatório Oficial, ambos assinados pelos envolvidos na operação. É importante ressaltar que essa gratificação não fará parte do salário dos profissionais e dependerá do orçamento disponível da Prefeitura a cada ano.

Por que a Câmara de SP aprovou o projeto?

Segundo o secretário municipal de Segurança Urbana, Orlando Morando, a iniciativa tem como objetivo valorizar o trabalho da GCM e fortalecer as ações contra o roubo e furto de motos na capital. O secretário enfatizou que esse é um investimento importante tanto para os servidores quanto para a segurança dos cidadãos.

Os dados também mostram que o problema está crescendo. Em 2024, houve um aumento de 9% nos registros de roubos e furtos de motos, que saltaram de 14.185 casos em 2023 para 15.474 em 2024, de acordo com um levantamento realizado em parceria com a Tracker.

A importância da recuperação de motos para a segurança pública

Esse bônus é uma forma de incentivar a GCM a intensificar suas ações contra a criminalidade. Recuperar motos roubadas não só ajuda a devolver bens aos cidadãos, mas também enfraquece quadrilhas que atuam nesse tipo de crime. A presença reforçada dos guardas nas ruas contribui para aumentar a sensação de segurança da população. Especialistas acreditam que incentivos como esse podem motivar ainda mais os agentes a realizarem fiscalizações e operações específicas.

Investimentos recentes na GCM

O bônus para a recuperação de motos faz parte de um pacote maior de investimentos em segurança pública. Em 2024, a Prefeitura destinou R$ 1,3 bilhão para essa área, com previsão de R$ 1,45 bilhão para 2025. Entre os investimentos já realizados, destaca-se a entrega de 50 novos veículos elétricos para a frota da GCM, que agora conta com 610 viaturas, além da informação de que 500 novos guardas civis se formaram em janeiro.

A ideia é que, com mais recursos e incentivos, a GCM esteja ainda mais preparada para enfrentar os desafios da segurança urbana.

O próximo passo: sanção do prefeito

Depois da aprovação, o projeto segue para a sanção do prefeito Ricardo Nunes. Sendo uma proposta do próprio Executivo, a expectativa é que a nova medida seja publicada rapidamente. As ações que fortalecem o combate ao crime, especialmente no que diz respeito ao furto e roubo de motocicletas, são essenciais para a segurança de milhares de paulistanos.

Essa aprovação representa um avanço na valorização dos guardas civis e no fortalecimento da segurança na capital. Com o foco em reduzir a criminalidade, espera-se que, após a sanção, a GCM se sinta ainda mais motivada a agir, tornando a cidade um lugar mais seguro para todos.