Calor intenso retorna a Chicago, com sensação de 43 graus esta semana

Credit: Jim Vondruska for Block Club Chicago

A man dries off after swimming along the Lakefront Trail during a warm weather front on Friday March 14, 2025. Credit: Jim Vondruska for Block Club Chicago

Alerta de Calor em Chicago: Temperaturas Perigosas Previstas

Chicago enfrentará, novamente, níveis perigosos de calor e umidade nos próximos dias, conforme informou o Serviço Nacional de Meteorologia. Um alerta de clima severo foi emitido para a cidade até quinta-feira, com índices de calor que podem ultrapassar os 100 graus Fahrenheit (aproximadamente 38 graus Celsius). Espera-se também a ocorrência de tempestades durante esse período.

As temperaturas devem atingir seu pico na segunda e terça-feira, com máximas previstas de 94 graus Fahrenheit (34 graus Celsius) e 92 graus Fahrenheit (33 graus Celsius), respectivamente. Devido à alta umidade, a sensação térmica pode chegar a 110 graus Fahrenheit (43 graus Celsius) em ambos os dias, embora a proximidade do lago proporcione temperaturas mais amenas na terça-feira. Também há previsão de chuvas e possibilidade de tempestades para esses dias.

A expectativa é que a onda de calor termine na noite de terça para quarta-feira, quando as tempestades devem atingir a área. O tempo ficará mais fresco a partir de então, com uma previsão de 78 graus Fahrenheit (25 graus Celsius) para quinta-feira e níveis de umidade mais baixos.

Esse evento de calor excessivo é mais uma onda de calor que atinge a cidade neste verão. Na semana passada, Chicago já havia sido alvo de um aviso de calor extremo. O fenômeno do calor urbano elevou as temperaturas ainda mais no centro da cidade. Além disso, dados recentes indicam que Chicago está experimentando uma das suas verões mais quentes em 154 anos, ocupando a quinta posição em termos de temperatura registrada.

Sinais de Doenças Relacionadas ao Calor

As autoridades alertam para a importância de permanecer em locais com ar condicionado e ficar atento aos sinais de doenças relacionadas ao calor, como insolação e exaustão. Os principais sintomas da insolação incluem confusão mental, fala arrastada, perda de consciência, pele quente e seca ou suor intenso, convulsões e temperatura corporal extremamente alta. Se alguém apresentar esses sintomas, é essencial chamar o serviço de emergência imediatamente, movê-lo para um lugar à sombra, retirar roupas, resfriá-lo rapidamente e ventilar ao redor.

Os sintomas da exaustão por calor envolvem dor de cabeça, náuseas, tontura, fraqueza, irritabilidade, sede intensa, suor excessivo e temperatura corporal elevada.

Centros de Resfriamento na Cidade

Para ajudar a população a evitar o calor excessivo, Chicago oferece centros de resfriamento. Esses lugares estão disponíveis em diversos locais:

Centros de serviços comunitários abertos de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h: Centro Englewood: 1140 W. 79th Street Centro Garfield: 10 S. Kedzie Ave. Centro Dr. Martin Luther King: 4314 S. Cottage Grove Centro North Area: 845 W. Wilson Ave. Centro South Chicago: 8650 S. Commercial Ave. Centro Trina Davila: 4312 W. North Ave.

Vinte e um centros para idosos estarão abertos de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

Além disso, as estações da polícia, bibliotecas públicas e edifícios dos College da cidade permanecerão abertos ao público durante seus horários normais.

Checagem de Bem-Estar

Os moradores podem solicitar checagens de bem-estar através do telefone 311 ou pelo aplicativo e site referentes a esse serviço.

Praias e Piscinas

Durante a onda de calor, todas as praias do Parque Municipal estarão abertas, assim como as piscinas externas e os pontos de recreação aquática.

É fundamental que todos os moradores tomem precauções durante esse período de calor intenso, garantindo a própria segurança e a de outros.