calendário de pagamento dos benefícios disponível agora

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou recentemente o calendário de pagamentos referentes ao mês de junho de 2025. Essa programação é importante para os beneficiários, pois detalha quando os valores serão disponibilizados. O pagamento acontecerá de forma organizada, seguindo a ordem do número final do benefício, antes do dígito verificador.

Para os segurados que recebem até um salário mínimo, os depósitos serão feitos entre os dias 25 de julho e 7 de agosto. Já os beneficiários que têm valores superiores a um salário mínimo receberão seus pagamentos entre 1º e 7 de agosto.

Atualmente, o INSS gerencia mais de 40 milhões de pagamentos por mês. Desses, aproximadamente 28,2 milhões são destinados a pessoas que recebem até um salário mínimo, enquanto cerca de 12,3 milhões são para aqueles cujos benefícios ultrapassam esse valor.

Essa divisão e cronograma de pagamentos visam facilitar o acesso dos beneficiários aos recursos e garantir que todos possam receber de forma pontual e organizada, evitando confusões e atrasos.