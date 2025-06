Caixa seguridade (CXSE3) divulga pagamento de dividendos em agosto

A Caixa Seguridade (CXSE3) anunciou o pagamento de dividendos de R$ 0,31 por ação, que ocorrerá no dia 15 de agosto de 2025. Para garantir o recebimento desse valor, os investidores devem adquirir as ações até o dia 1º de agosto de 2025. A partir de 2 de agosto, as ações serão negociadas sem o direito aos dividendos.

Esse pagamento representa o primeiro dividendo do exercício de 2025 e é isento de Imposto de Renda. O comunicado oficial permite que os investidores se planejem para o recebimento dos proventos.

Detalhes do Pagamento

Valor por ação : R$ 0,31

: R$ 0,31 Data-com : 1º de agosto de 2025

: 1º de agosto de 2025 Data ex : 2 de agosto de 2025

: 2 de agosto de 2025 Data de pagamento: 15 de agosto de 2025

Os investidores que comprarem ações de CXSE3 até 1º de agosto terão direito aos dividendos. Após essa data, quem adquirir as ações não receberá esse pagamento.

Dividend Yield

Com a cotação atual das ações em R$ 14,31, o dividend yield deste pagamento isolado é cerca de 2,16%. Se a empresa continuar a distribuir dividendos nesse valor a cada trimestre, os acionistas podem esperar um dividend yield anualizado de aproximadamente 8,64% para 2025.

Análise do Preço Teto

A análise atual sugere que o preço teto das ações da Caixa Seguridade é em torno de R$ 16,55, o que indica uma margem de segurança de aproximadamente 15% em relação ao preço atual no mercado. Esse cálculo considera a história de distribuição da empresa, lucros projetados, e estimativas conservadoras sobre o payout.

Comparação com BB Seguridade

Embora a Caixa Seguridade tenha fundamentos sólidos, ações da BB Seguridade (BBSE3) são avaliadas atualmente com um desconto maior, resultando em um dividend yield projetado superior, de cerca de 11% ao ano, em comparação com os 8,6% de CXSE3. Apesar disso, a Caixa Seguridade mantém um perfil defensivo, focando em seguros, previdência e capitalização, o que a torna uma opção interessante para investidores em busca de empresas que pagam dividendos de forma consistente.

Histórico de Valorização e Expectativas

As ações de CXSE3 experimentaram uma valorização significativa em 2023, o que fez com que o dividend yield diminuisse em relação a períodos anteriores. Investidores que adquiriram ações quando a cotação estava entre R$ 8,00 e R$ 9,00 agora possuem um yield on cost superior a 13%. A análise contínua do preço teto é crucial para as decisões de novos investimentos.

Tradicionalmente, a Caixa Seguridade realiza pagamentos de dividendos trimestrais. Se essa política se mantiver, os acionistas podem esperar mais três pagamentos semelhantes ao longo de 2025, além da possibilidade de dividendos extraordinários, caso os lucros superem as expectativas.