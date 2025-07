BYD anuncia nova fábrica na Bahia com produção de 600 mil carros anuais

A produção de veículos da BYD no Brasil está se preparando para uma grande expansão. Atualmente, a fábrica tem capacidade para produzir até 300 mil unidades por ano, mas nos próximos cinco anos, a empresa planeja aumentar essa capacidade. Esse crescimento incluirá a instalação de novas linhas de produção e a implementação de processos produtivos mais eficientes, com o objetivo de atingir a capacidade total projetada de 600 mil veículos anualmente.

A operação da BYD no Brasil tem uma importância estratégica para a empresa. Com essa expansão, a fábrica se tornará uma das principais bases da marca fora da China. Esse movimento faz parte de uma iniciativa mais ampla para nacionalizar a produção, reduzir custos e aumentar a competitividade no mercado local. A BYD busca se consolidar no Brasil, um dos maiores mercados automotivos da América Latina.

Além da ampliação da produção, a BYD também anunciou a criação de 3.000 novos empregos até o final do ano. As vagas disponíveis abrangem diversas áreas, como engenharia, técnica, operações, segurança, elétrica, logística, tecnologia da informação e setor administrativo. Nos próximos dias, a empresa fornecerá detalhes sobre o processo de inscrição e possíveis parcerias para a seleção dos candidatos.

Essa expansão não apenas promete diversificar a gama de veículos produzidos localmente, mas também contribuir para o desenvolvimento da economia local, oferecendo mais oportunidades de trabalho na região. A expectativa é que essa iniciativa ajude a fortalecer a presença da BYD no Brasil e a atender a demanda crescente por veículos sustentáveis e inovadores no país.