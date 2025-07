Bumble: CEO gestão de bilhões, rotina de 5h15 e vida familiar

Desde 2014, Whitney Wolfe Herd tem mostrado que é possível encontrar um caminho de sucesso equilibrado com o bem-estar familiar. O seu aplicativo, o Bumble, se destacou com um IPO em 2021 e, segundo o The New York Times, em 2024, atingiu uma receita de US$ 1,07 bilhão, um crescimento de 2% em relação ao ano anterior. Com 2,8 milhões de usuários pagantes, é um verdadeiro sucesso! Mas, mesmo com todo esse movimento, Whitney faz questão de começar seus dias às 5h15, reservando um tempo especial para si. Assim que acorda, ela deixa as cortinas abertas para receber a luz natural, o que ajuda a energizar o corpo e a acertar o relógio biológico. Para dar ainda mais um gás ao dia, tem uma garrafinha de água e um tapete de yoga à mão. Dessa forma, pode se hidratar e alongar antes de encarar a rotina.

Família sempre em primeiro lugar

Apesar de ter uma agenda lotada, a família ocupa um lugar central na vida de Whitney. Casada com Michael Herd desde 2017, ela é mãe de dois filhos e faz questão de dedicar pelo menos 30 minutos das suas manhãs à família e ao cachorro. Essa atividade matinal é considerada sagrada e, mesmo com um dia cheio pela frente, ela evita ligações importantes enquanto leva o filho mais velho para a escola. Esse momento de atenção total aproxima ainda mais a família. Assim que chega em casa, Whitney mergulha em videoconferências e outras tarefas, mas essa escolha de dar prioridade à família não compromete seu foco no trabalho.

Organização para lidar com imprevistos

Apesar de ser super organizada, Whitney já enfrentou desafios ao longo da sua trajetória. Em 2019, por exemplo, ela participou de reuniões significativas, como uma audiência na Assembleia Legislativa do Texas e conversas inovadoras com Emma Watson sobre o Bumble, tudo isso enquanto mantinha sua vida pessoal em ordem. Em uma entrevista, ela contou que mesmo grávida, mantinha-se ativa nos negócios, respondendo e-mails do hospital quando necessário. Isso demonstra a importância de refletir e rever pausas na rotina. Nos sábados, ela se dedica a responder e-mails, mas com uma estratégia: só os envia na segunda-feira, evitando sobrecarregar sua equipe durante o fim de semana.

Desconexão consciente para recarregar

Para lidar com a agenda cheia, Whitney encontrou maneiras de relaxar sem perder o ritmo. Uma delas é cozinhar à noite. Em entrevistas, ela compartilhou que essa atividade a desconecta das notificações e permite encerrar o dia de forma leve. Por um bom tempo, acordava a cada duas horas para checar e-mails, mas se deu conta dos riscos dessa prática e está deixando esse hábito de lado. Assim como muitas mães, ela enfrenta noites de sono interrompidas, o que só reforça os desafios de equilibrar ser mãe e liderar. Contudo, acredita que ter uma rotina consistente é a chave para não comprometer a saúde mental.

Equilíbrio real entre sucesso e vida pessoal

Whitney Wolfe Herd é um exemplo vivo de que dá sim para ter uma carreira de sucesso e ao mesmo tempo desfrutar de uma vida pessoal plena. Para ela, o equilíbrio é mais do que apenas palavras; cada decisão reflete uma estratégia bem pensada e um compromisso firme. Desde a criação do Bumble, ela tem mostrado que, com disciplina e foco, é possível alcançar resultados incríveis.