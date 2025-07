Bryce Dallas Howard revela que nunca assistiu ‘Happy Days’

Bryce Dallas Howard, conhecida pelas suas atuações em filmes como Jurassic World, revelou uma curiosidade surpreendente: ela nunca assistiu um episódio da série clássica “Happy Days”. O programa é famoso por ter em seu elenco seu pai, Ron Howard, e seu padrinho, Henry Winkler. A atriz compartilhou essa informação durante sua participação no talk show “Busy This Week”, apresentado por Busy Philipps, na quarta-feira, 2 de julho.

Ao fazer a revelação, Bryce confessou: “Vou admitir que nunca assisti a um episódio de Happy Days.” A reação de Busy foi imediata, demonstrando surpresa: “O quê?! Espera, eu não estou acreditando!” Bryce, um tanto envergonhada, explicou que se sente como um exemplo de filha que não valoriza a contribuição familiar na cultura pop.

Busy, visivelmente impressionada, destacou a importância da série, especialmente considerando que tanto Ron quanto Henry fazem parte do elenco. A apresentadora expressou seu carinho por Henry Winkler, reforçando a ligação pessoal que Bryce tem com a produção. Essa troca entre as duas acrescentou um tom descontraído à conversa, mostrando como mesmo figuras famosas podem ter experiências surpreendentes e inusitadas.