Brusque oferece 100 credenciais para condutores de autopropelidos

No dia 26 de agosto, a Prefeitura de Brusque, por meio da Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram), realizou a entrega de credenciais a mais de 100 participantes que completaram um curso de capacitação para condução de veículos autopropelidos. A cerimônia ocorreu no plenário da Câmara Municipal de Vereadores e contou com a presença do prefeito André Vechi, do presidente do Conselho Estadual de Trânsito de Santa Catarina (Cetran), Atanir Antunes, e do secretário da Setram, Emerson Luiz Andrade. Também estiveram presentes representantes da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) e de autoescolas parceiras que contribuíram com espaços e instrutores para as aulas.

Esse curso é parte da Escola Pública de Trânsito, uma iniciativa criada para suprir a falta de regulamentação federal sobre o uso de equipamentos autopropelidos. Com uma carga horária total de 12 horas, as aulas combinaram teoria e prática, abordando temas como legislação de trânsito, direção defensiva, técnicas de condução segura e comportamentos adequados no trânsito.

O prefeito André Vechi destacou a importância do curso, mencionando que a ideia surgiu após a identificação de um aumento no uso desses veículos, sem a devida formação dos condutores. Segundo Vechi, “optamos por educar, em vez de proibir”, ressaltando que os participantes do curso estão agora melhor preparados para transitar de maneira responsável.

Durante a cerimônia, o secretário Emerson Luiz Andrade anunciou que, em 30 dias, começarão as fiscalizações para verificar se os condutores estão utilizando a credencial. Ele afirmou que “a oportunidade de capacitação está sendo dada para todos”, fazendo um alerta sobre as consequências para quem não se regularizar. Pessoas flagradas sem a credencial poderão ter seus equipamentos apreendidos e levados ao pátio municipal.

Atanir Antunes, presidente do Cetran, elogiou a iniciativa de Brusque, classificando como um passo que a legislação federal ainda não havia tomado. Ele defendeu que a educação é o melhor caminho e expressou esperança de que outras cidades de Santa Catarina e do Brasil se inspirem na atitude do município.

O curso é gratuito e novas turmas serão disponibilizadas. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo Instagram da Setram de Brusque. O objetivo de todas essas iniciativas é garantir a segurança no trânsito, preservar vidas e promover o respeito entre os motoristas e pedestres. O secretário Emerson Andrade reforçou que “preservar vidas é o nosso norte”, destacando a importância de regras claras, fiscalização eficiente e, acima de tudo, educação no trânsito.