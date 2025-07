Britney Spears pode se apresentar em megashow gratuito em Copacabana

Britney Spears pode estar prestes a voltar aos palcos, e essa volta pode acontecer em grande estilo, nas famosas areias da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A cantora, que está afastada das apresentações ao vivo há quase 10 anos, estaria em negociações com a Prefeitura do Rio para ser a atração principal do evento “Todo Mundo no Rio 2026”, um festival que promete trazer grandes nomes da música ao público carioca.

Recentemente, informações sobre essa possível apresentação começaram a circular, especialmente na rede social X. A cantora de hits como “Baby One More Time” recebeu um convite para realizar um show gratuito na icônica praia, mas os detalhes das negociações ainda não foram confirmados. Isso inclui não apenas a aceitação do convite, mas também as condições e os termos envolvidos.

Nos últimos anos, o festival “Todo Mundo no Rio” se destacou por trazer grandes artistas internacionais. As apresentações de Madonna e Lady Gaga foram especialmente memoráveis, atraindo multidões e quebrando recordes de público. Até o momento, a Prefeitura do Rio não se pronunciou oficialmente sobre a possível participação de Britney Spears, o que mantém a situação em um nível de especulação.

Vale lembrar que a última apresentação de Britney ocorreu em 2017, durante sua residência em Las Vegas, chamada “Britney: Piece of Me”. Desde então, a cantora passou por momentos difíceis e se afastou da carreira musical para cuidar de sua vida pessoal. Contudo, rumores indicam que ela estaria preparando um novo álbum, que pode ser lançado em setembro deste ano. A última vez que Britney esteve no Brasil foi em 2011, quando fez shows em sua turnê “Femme Fatale”.

A expectativa em torno de sua volta é grande, e muitos fãs esperam que esse retorno ocorra em um formato especial, como uma apresentação nas areias de Copacabana. O festival “Todo Mundo no Rio” promete ser uma oportunidade incrível para relembrar as grandes performances da artista e, caso a apresentação se confirme, será um momento marcante para a música pop no Brasil.