Brasileiros podem ser policiais nos EUA com salário de 60 mil reais

Desde janeiro de 2024, brasileiros têm a chance de trabalhar como policiais nos EUA com apenas uma permissão de trabalho. Estados como Califórnia e Illinois mudaram suas leis nos últimos anos e agora oferecem essa oportunidade aos imigrantes.

Essa mudança se deve ao Projeto de Lei HB3751, que foi aprovado em julho de 2023. Com isso, as cidades nesses estados podem contratar imigrantes com documentação legal para atuar nas forças policiais. Para se candidatar, é necessário ter um visto de trabalho, ser um residente permanente legal, ter proteção temporária ou ser beneficiário do DACA (Ação Adiada para Chegadas na Infância). A legislação também garante que esses profissionais possam portar armas de acordo com as normas federais.

Essa novidade já está chamando a atenção de muitos brasileiros com experiência em segurança, que desejam dar continuidade à carreira nos Estados Unidos sem precisar ser cidadãos americanos.

Salários podem ultrapassar 12 mil dólares mensais

Para aqueles que conseguem ingressar nas forças policiais, a remuneração começa já no período de treinamento. Por exemplo, no Los Angeles Police Department (LAPD), o salário inicial durante os seis meses de academia é de 7.400 dólares mensais. Depois do período probatório de um ano, os ganhos podem passar de 10.300 dólares mensais, o que equivale a cerca de 60 mil reais. Esse valor não inclui possíveis bônus e adicionais.

Além do salário-base, os oficiais também têm acesso a bônus de patrulha, aumentos anuais automáticos, reajustes de custo de vida (COLA), seguro de saúde e odontológico, férias pagas e licença parental. Existe ainda a opção de aposentadoria por invalidez após a conclusão da formação básica.

De acordo com informações do LAPD, oficiais em progressão salarial podem ganhar mais de 124.000 dólares por ano, o que torna essa carreira uma das mais atraentes para os imigrantes com formação em segurança pública.

Illinois e Califórnia lideram novas oportunidades para imigrantes

A legislação de Illinois segue o modelo da SB 960 da Califórnia, que está em vigor desde janeiro de 2023. Ambos os estados permitem que qualquer pessoa legalmente autorizada a trabalhar nos EUA se candidate a cargos policiais. Curiosamente, especialistas também observam que a legislação pode abrir portas para imigrantes que estão buscando regularização, já que não exclui explicitamente aqueles em situação irregular.

Antes dessas mudanças, a Califórnia exigia cidadania ou residência permanente para que alguém pudesse se tornar policial. Essa flexibilização mostra como a mão de obra imigrante está sendo valorizada, permitindo que profissionais de outros países contribuam para a segurança pública dos Estados Unidos.

Veja a seguir um print da página de recrutamento do LAPD, onde estão os requisitos para concorrer a uma das vagas.