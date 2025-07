Apoio à OAB-RJ e à advocacia do estado do Rio

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) manifestou sua indignação em relação às tentativas de intimidação contra a seccional do Rio de Janeiro e sua presidente, Ana Tereza Basílio. O posicionamento da OAB reforça que a advocacia não se submeterá a ameaças e coações.

Ana Tereza Basílio é reconhecida por sua atuação firme na defesa das prerrogativas dos advogados e pelo comprometimento com a advocacia no estado do Rio de Janeiro. As tentativas de constranger seu trabalho ou de minar a autonomia da seccional são vistas como um ataque aos princípios democráticos e ao direito à liberdade profissional.

A OAB Nacional expressou seu apoio total tanto à presidente quanto à advocacia fluminense, afirmando que qualquer forma de pressão ou intimidação será combatida com determinação e união entre os advogados.

Esse evento destaca um momento significativo em que a defesa das prerrogativas dos advogados se torna crucial para assegurar a justiça e a ética na prática jurídica no Brasil. A atuação do Conselheiro Felipe Sarmento, presidente em exercício do Conselho Federal da OAB, também foi citada como parte desse apoio institucional, evidenciando a relevância do diálogo e da resistência contra ações que visam desacreditar ou desestabilizar a advocacia.