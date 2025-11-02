Brasil terá primeiro computador quântico em 2026 com investimento chinês

O Brasil está prestes a dar um grande passo na área de tecnologia com a chegada do seu primeiro computador quântico, previsto para entrar em operação em 2026. Esse equipamento, que promete transformar áreas como medicina e segurança cibernética, representa um investimento significativo de US$ 10 milhões, cerca de R$ 53 milhões. A concretização desse projeto é fruto de uma parceria entre o governo da Paraíba e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Situado na Paraíba, esse computador quântico colocará o Brasil entre apenas nove países que têm acesso a essa tecnologia de ponta. Com uma capacidade impressionante de processamento, ele pode realizar cálculos e executar tarefas que são impossíveis para as máquinas tradicionais. Dessa forma, o novo dispositivo não só ajuda na pesquisa científica, mas também garante autonomia ao país em um setor tão estratégico.

Investimento e Segurança Nacional

Esse investimento de US$ 10 milhões vai além de adquirir o computador. Ele inclui a adaptação das infraestruturas necessárias e o treinamento de uma equipe qualificada para operar o sistema. Isso tudo visa posicionar o Brasil como um dos líderes em tecnologia no mundo.

Cláudio Furtado, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior da Paraíba, destaca que o acesso a essa tecnologia é crucial para a segurança nacional. Já há restrições para pesquisadores brasileiros que utilizam computadores quânticos no exterior. Portanto, ter um equipamento próprio permitirá que o Brasil conduza pesquisas seguras e proteja suas informações. Furtado enfatiza que "hoje apenas nove países possuem um computador quântico, e queremos que o Brasil entre nesse grupo."

Parcerias e Localização do Projeto

A articulação para esse projeto foi feita entre o governador da Paraíba, João Azevêdo, e a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Ela ressalta a importância do Brasil dominar tecnologias estratégicas. A Paraíba foi escolhida por seu histórico em ciência e inovação, sendo pioneira na instalação de computadores avançados, como o IBM 1130, em 1968.

Duas localidades em João Pessoa estão sendo analisadas para abrigar o novo computador e um Centro Internacional de Computação Quântica: a Estação Ciência e o Parque Tecnológico Horizontes de Inovação. A escolha final deve sair até o fim do ano, com o objetivo de que o equipamento comece a operar em 2026 e que o espaço sirva para colaboração científica.

Aplicações do Computador Quântico

As implicações desse computador quântico são amplas. Ele será usado em pesquisas de saúde, energia, finanças e logística, prometendo um nível de precisão e rapidez nunca visto antes no Brasil.

Na área da saúde, por exemplo, pode ajudar a desenvolver novos medicamentos ao modelar interações moleculares complexas. Em finanças, os algoritmos quânticos poderiam otimizar investimentos e prever tendências de mercado. Além disso, o computador será útil para analisar dados vindos de projetos como o radiotelescópio Bingo, ajudando a entender a expansão do universo.

Mitos e Realidades sobre Computação Quântica

Uma dúvida comum entre os entusiastas de tecnologia é se a computação quântica teria o potencial de derrubar criptomoedas como o Bitcoin. Apesar de temores sobre a capacidade quenética de quebrar chaves criptografadas, especialistas garantem que esse receio é infundado.

Jimmy Song, um dos desenvolvedores do Bitcoin, já explicou que mesmo com toda a tecnologia quântica, descifrar uma chave privada ainda levaria milhões de anos. Embora a computação quântica seja um grande avanço, a segurança de criptomoedas como o Bitcoin se mantém forte, exigindo tempo e energia que os computadores quânticos não podem proporcionar.

Com a chegada do primeiro computador quântico em 2026, o Brasil se posiciona para fortalecer sua pesquisa e inovação. Esse investimento ambicioso, de US$ 10 milhões, não só traz vantagens em termos de segurança, saúde e tecnologia, mas também coloca o país em um caminho promissor.