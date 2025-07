Brasil oferece visto eletrônico para participantes da COP30

O Brasil vai oferecer vistos eletrônicos especiais para estrangeiros que participarão da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30). As novas regras para a concessão desse visto foram divulgadas nesta segunda-feira, 14 de agosto.

Esse visto será gratuito e permitirá múltiplas entradas no país até o final de 2023. O período de permanência autorizado será de até 90 dias, sem possibilidade de prorrogação. Ele é destinado a pessoas dos países que fazem parte da Convenção do Clima da ONU, assim como a apátridas, desde que estejam credenciados para o evento. Vale destacar que familiares e acompanhantes, além de menores de 18 anos, não estão incluídos nesta modalidade de visto. O pedido deve ser feito por meio de uma plataforma eletrônica disponibilizada pelo Itamaraty.

Durante a COP30, que ocorrerá em Belém, no Pará, entre os dias 6 e 21 de novembro, a expectativa é receber mais de 40 mil visitantes. Isso inclui 7 mil representantes de delegações de países e da ONU. Para atender esse fluxo de pessoas, a malha aérea será ampliada. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) prevê um acréscimo de 46 mil passagens, resultando em quase 250 mil passagens disponíveis, o que representa um aumento de 23% nas viagens domésticas em comparação ao mesmo mês do ano anterior. Já os voos internacionais devem aumentar em 44%.

Os visitantes também chegarão por via marítima. O Terminal Portuário de Outeiro, em Belém, está passando por reformas para receber dois navios de cruzeiro, que funcionarão como hotéis flutuantes durante a conferência. Um novo píer de mais de 700 metros está em construção e será concluído até a metade de outubro, um mês antes do evento. Após a conferência, o terminal deverá receber rotas regulares de turismo.

A COP30 é um evento fundamental que reunirá países e especialistas para discutir ações e soluções para as mudanças climáticas, refletindo a preocupação global com o futuro do planeta.