Bottas é favorito e duelo Drugo x Pérez na Cadillac

Nesta semana, durante a pré-corrida do Grande Prêmio da Áustria, o Podcast Motorsport.com discute as movimentações no mercado de pilotos para o ano de 2026. Um dos tópicos em destaque é a situação do piloto Valtteri Bottas, que já tem sua permanência confirmada na equipe Cadillac.

Além disso, o programa explora as possibilidades de Felipe Drugovich, que é um nome em ascensão e pode ter oportunidades de se juntar às equipes da categoria. Os apresentadores do podcast, Erick Gabriel, Carlos Costa, Guilherme Longo e Livia Veiga, trazem suas análises e discussões sobre esses e outros assuntos relevantes no mundo das corridas.

O episódio também inclui trechos de outros programas, como o PÓDIO CAST, que se concentra na MotoGP na Itália, e o Motorsport Business, com a participação de Carolina Marques, da Ipiranga Lubrificantes. Os ouvintes são convidados a acompanhar a conversa, interagir através de comentários, e também se inscrever no canal para receber atualizações sobre novos episódios.