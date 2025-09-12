Bondinho sai dos trilhos e causa 15 mortes e 23 feridos

Na tarde de quarta-feira (3), Lisboa foi marcada por um dos piores acidentes de transporte turístico que a cidade já testemunhou. O famoso Elevador da Glória, aquele bondinho que sobe a ladeira da Calçada da Glória e conecta a Praça dos Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, descarrilou e tombou, causando um estrago enorme.

O acidente ocorreu por volta das 18h05 no horário local, ou seja, às 14h05 aqui no Brasil. Infelizmente, 15 pessoas morreram e 23 ficaram feridas, de acordo com a Polícia de Segurança Pública. Entre os feridos, há turistas estrangeiros e uma criança de apenas três anos, que está em estado estável. Contudo, cinco pessoas ainda estão internadas em estado grave.

As imagens que circularam nas redes sociais mostram o bondinho destruído, depois de ter colidido violentamente contra um prédio. Testemunhas contaram que a estrutura do elevador se despedaçou “como se fosse uma caixa de papelão”, revelando a força do impacto.

Possíveis causas do acidente no Elevador da Glória

As investigações iniciais indicam que pode ter havido um rompimento do cabo de tração, algo que especialistas em engenharia já levantaram como hipótese. Por outro lado, a emissora RTP destacou que também estão sendo analisadas possíveis falhas nos freios.

O Ministério Público de Portugal já abriu um inquérito para investigar as causas do acidente. Enquanto isso, a Carris, que é a empresa responsável pelo bondinho, anunciou que está fazendo uma investigação interna. De acordo com a companhia, todos os protocolos de segurança estavam em ordem e o veículo havia passado por uma manutenção geral em 2022 e revisões periódicas em 2024.

Como uma medida de segurança, a Câmara Municipal de Lisboa decidiu suspender imediatamente os outros dois elevadores da cidade, o Elevador da Bica e o Elevador da Lavra, até que todos os cuidados necessários sejam confirmados. A ideia é evitar que incidentes como esse voltem a acontecer e restaurar a confiança dos usuários.

Um dia de luto em Portugal e a repercussão internacional

Em respeito às vítimas, o governo português decretou um dia de luto nacional nesta quinta-feira (4). O presidente Marcelo Rebelo de Sousa expressou suas condolências em uma nota oficial e pediu respostas rápidas das autoridades sobre o que realmente aconteceu.

Por aqui, o embaixador do Brasil em Lisboa, Raimundo Carreiro Silva, confirmou que não há registro de brasileiros entre os afetados. Mesmo assim, o governo brasileiro não hesitou em enviar uma mensagem de condolências e solidariedade ao povo português diante dessa tragédia.

O Elevador da Glória é um dos funiculares mais antigos da Europa ainda em operação, inaugurado em 1885. Com capacidade para até 43 passageiros, é uma verdadeira joia do patrimônio cultural de Lisboa e atrai muitos turistas. O acidente não apenas paralisou a rotina da capital, mas deixou uma marca profunda na memória coletiva dos lisboetas.