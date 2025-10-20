Bombeiros alertam sobre riscos de incêndios com carregadores de celular

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) soltou um alerta importante após um incidente preocupante em Curitiba. Um celular explodiu enquanto estava dentro de um carro em movimento, resultando em um acidente de trânsito. Os bombeiros enfatizam que o jeito como usamos carregadores e cabos de baixa qualidade pode aumentar o risco de curto-circuitos, incêndios e explosões. Isso nos leva a refletir sobre os cuidados que devemos ter ao utilizar nossos dispositivos móveis.

Riscos do uso de cabos não certificados

A capitã Luisiana Guimarães Cavalca, do CBMPR, conta que muitos consumidores acabam optando por cabos mais baratos. Isso, claro, pode colocar a sua segurança em jogo. Esses cabos geralmente não têm certificação da Anatel e não suportam o calor gerado durante o carregamento. O resultado? Superaquecimento, curto-circuito e, em casos extremos, até explosões. É vital escolher equipamentos de boa qualidade, pois isso pode reduzir bastante o risco de acidentes em casa e ao volante. Sempre verifique a marcação de segurança do produto antes de usá-lo.

Cuidados essenciais durante o carregamento

Um cuidado essencial é não deixar o celular carregando sem supervisão, especialmente quando você está fora de casa. Essa prática pode aumentar as chances de um incêndio. Os bombeiros já registraram várias ocorrências em que as chamas começaram por causa de um celular. Outro erro comum é carregar o aparelho em superfícies como camas e sofás, já que esses materiais pegam fogo com facilidade e espalham as chamas rapidamente. O ideal é colocar o celular sobre uma superfície firme e ventilada, longe de qualquer material inflamável.

Se você tem crianças ou pets, é bom desconectar o carregador da tomada após o uso. Isso porque um cabo mordido pode causar choques elétricos. Supervisionar o carregamento é uma forma eficaz de proteger sua família.

Riscos do carregamento em veículos

O CBMPR alerta que carregar celulares dentro do carro requer cuidados especiais. Segundo a capitã Cavalca, antes de conectar o aparelho, é recomendado ligar o carro primeiro. A variação de tensão ao dar partida pode danificar o celular e, em situações extremas, causar explosões. O caso do celular que explodiu em Curitiba, registrado em 2024, reforça a importância de adotar práticas seguras ao usar eletrônicos em veículos, principalmente em viagens longas.

Dicas para prevenir acidentes

– Opte por cabos e carregadores certificados pela Anatel; verifique sempre a embalagem antes de comprar.

– Evite deixar o celular carregando sem supervisão; desconecte o carregador antes de sair de casa.

– Nunca carregue o celular sobre camas, sofás ou travesseiros; esses materiais são inflamáveis e elevam o risco de incêndio.

– Desconecte o carregador da tomada após o uso, minimizando o risco de choques, especialmente em lares com crianças pequenas.

– Fique de olho na temperatura da bateria; se o celular esquentar demais ou apresentar deformações, interrompa o uso e procure um serviço técnico confiável.

– No carro, conecte o celular apenas após ligar o veículo, evitando variações bruscas de tensão que podem danificar o aparelho.