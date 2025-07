Boeing 747 desvia para Guarulhos em emergência a Buenos Aires

Na tarde de terça-feira, um voo da Lufthansa, que partiu de Frankfurt, na Alemanha, e tinha como destino Buenos Aires, na Argentina, foi forçado a mudar seu trajeto e pousar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A situação se complicou quando os pilotos emitiram um chamado de emergência, conhecido como “Mayday”, para garantir prioridade na aterrissagem.

A aeronave envolvida no incidente é um Jumbo Jet, modelo 747-8I, que decolou na noite anterior. Antes de tentar aterrissar no Aeroporto de Ezeiza em Buenos Aires, o avião passou cerca de 20 minutos em uma espera no ar, conhecido como “círculo”, devido à impossibilidade de pouso. Isso ocorreu porque o aeroporto argentino estava enfrentando condições climáticas difíceis, com forte neblina e baixa visibilidade.

Como ainda não conseguiu pousar em Buenos Aires, a aeronave foi redirecionada para Assunção, capital do Paraguai, onde aguardou melhores condições para prosseguir. Após um tempo em Assunção, o voo tentou retornar a Buenos Aires, mas as condições climáticas adversas persistiram, obrigando novamente a mudança de curso.

Já próximo ao Aeroporto de Guarulhos, com mais de duas horas de voo acumuladas e percebendo que o nível de combustível estava baixo, os pilotos decidiram emitir o “Mayday”. Essa expressão é usada em situações de emergência grave, como incêndios ou falhas mecânicas, que podem ameaçar a segurança de todos a bordo.

Ao declarar “Mayday”, o voo teve prioridade imediata para aterrissagem, levando o controle de tráfego aéreo a mobilizar equipes de resgate no aeroporto. Como parte do protocolo de segurança, os bombeiros estavam prontos para lidar com qualquer eventualidade durante a aterrissagem.

Felizmente, o avião conseguiu pousar em segurança no aeroporto paulista. Essa ocorrência ilustra os desafios que a aviação pode enfrentar devido a condições climáticas e a importância das medidas de segurança adotadas pelas companhias aéreas.