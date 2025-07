Black Clover deve retornar após quatro anos fora do ar

Após quatro anos de espera, o anime Black Clover está prestes a retornar com novos episódios. A série, que saiu do ar em 2021, parou após a exibição de 171 episódios. O hiato foi decidido para evitar que o anime superasse o mangá, criado por Yuki Tabata, que estava em andamento na época.

Durante esse período, os fãs da série expressaram continuamente seu desejo pelo retorno do anime. A pausa foi uma escolha estratégica, já que o anime alcançou rapidamente os capítulos do mangá. Se o programa tivesse continuado a ser exibido, seria necessário criar episódios fillers, que são conteúdos extras que não fazem parte da história principal e muitas vezes não são bem recebidos pelos espectadores.

Um novo relatório indica que a espera está chegando ao fim. Fontes afirmam que haverá um anúncio sobre a volta de Black Clover no próximo domingo, dia 6 de julho de 2025. Essa data é significativa, pois coincide com o 10º aniversário do mangá original, uma oportunidade ideal para a revelação.

Atualmente, a história do anime deixou muitos pontos em aberto, e agora há a possibilidade de que novos episódios continuem a trama de Asta, o protagonista. O estúdio Pierrot, responsável pela animação, parece ter se preparado para esse retorno, já que o mangá agora avança para sua conclusão, proporcionando material suficiente para uma nova temporada, possivelmente a última.

Embora o retorno de Black Clover esteja confirmado, ainda não há informações sobre a data de estreia exata ou detalhes sobre o elenco e a produção. Este retorno é aguardado com expectativa, pois permitirá que os fãs acompanhem o desfecho da jornada de Asta e seus amigos.