Bitcoin em baixa com atenção em novas medidas do governo dos EUA

Na quarta-feira, 30, o mercado de criptomoedas registrou queda, com o bitcoin apresentando desvalorização em meio a novas informações sobre a regulamentação da criptomoeda nos Estados Unidos. Neste contexto, a administração americana ainda não anunciou grandes planos para a aquisição de criptomoedas, o que poderia ser um incentivo para a alta dos preços no setor.

Por volta das 16h00, horário de Brasília, o bitcoin estava cotado a US$ 116.120,01, refletindo uma queda de 1,13%. O ethereum, outra importante criptomoeda, também apresentou recuo, valendo US$ 3.715,23, uma queda de 1,50%. Esses números foram obtidos a partir de cotações da Binance, uma das principais plataformas de negociação de criptomoedas.

Os analistas notam que o bitcoin se mantém em um intervalo de preços bastante restrito, com suporte em torno de US$ 117 mil e resistência em US$ 120 mil. Essa estabilidade sugere que o ativo está aguardando novas diretrizes ou acontecimentos que possam influenciar seu movimento no mercado.

Além disso, o evento principal do dia foi a reunião do Federal Reserve (Fed), que manteve as taxas de juros inalteradas. As decisões e diretrizes do Fed são monitoradas de perto por investidores, já que podem impactar significativamente o mercado financeiro e, por consequência, o desempenho de ativos como as criptomoedas.