Uruguai pede parte do Brasil; Google atualiza Maps na área

Uma disputa territorial antiga entre o Brasil e o Uruguai voltou a ser assunto da semana. Isso aconteceu depois que o Google Maps atualizou a demarcação da região de Vila Albornoz, que fica em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. A plataforma agora mostra uma linha pontilhada ao redor de uma área de 237 km², que vem sendo reivindicada há anos pelo país vizinho.

Essa mudança no mapa digital coloca a questão em um contexto mais amplo, semelhante a outros conflitos fronteiriços conhecidos mundialmente, como os da Crimeia e do Sudão do Sul. No caso do Uruguai, a área em questão é chamada de Rincón de Artigas e a disputa começou em 1934, quando Montevidéu questionou o posicionamento do Marco 49-I, um marco geodésico próximo a Masoller.

O assunto, que estava adormecido por um bom tempo, ganhou destaque com a inauguração do Parque Eólico Coxilha Negra, que começou a operar em 2021 na área contestada. As autoridades uruguaias alegam que o governo brasileiro não informou oficialmente sobre o início das obras, o que levou o Ministério das Relações Exteriores do Uruguai a enviar uma nota diplomática ao Itamaraty.

Na nota, Montevidéu ressalta que a construção "não implica reconhecimento da soberania brasileira sobre o território" e pede a volta das discussões sobre a demarcação da fronteira.

Essa região disputada ocupa cerca de 22 mil hectares, uma área maior que a capital uruguaia, Montevidéu, e abriga comunidades rurais brasileiras que enfrentam um clima de incerteza jurídica.

Moradores de Vila Albornoz têm suas rotinas agrícolas e comerciais envolvendo ambos os lados da fronteira. No entanto, muitos expressam surpresa com o renascimento dessa controvérsia e a repentina atenção que o assunto recebeu.

Apesar do clima de tensão entre os países, não há relatos de movimentações militares ou policiais na área. A situação está sendo tratada como uma questão jurídica e diplomática por ambos os governos. Contudo, especialistas em relações internacionais alertam que a atualização feitos pelo Google pode aumentar as pressões políticas e apressar negociações.

Enquanto isso, o triângulo invertido no mapa continua a simbolizar uma disputa que, mesmo silenciosa, é muito sensível, bem no centro do Cone Sul.