Bicho-preguiça provoca apagão em capital brasileira

Animal desliga rede elétrica, causa apagão em capital brasileira
Um bicho-preguiça foi o responsável por provocar um apagão que afetou o fornecimento em quatro bairros me Manaus – AM.

Um episódio curioso aconteceu na manhã deste domingo (12) em Manaus. Moradores da zona norte da cidade ficaram sem energia elétrica por causa de um bicho-preguiça. Esse animal entrou em contato com a estrutura de uma linha de transmissão de 69 kV e provocou um apagão que afetou quatro bairros: Monte das Oliveiras, Colônia Terra Nova, Santa Etelvina e Nova Cidade.

O apagão foi registrado às 10h51, e a Amazonas Energia rapidamente acionou equipes técnicas para resolver a situação. Em algumas horas, a energia foi restabelecida, e o bicho-preguiça foi resgatado durante a operação. Infelizmente, ainda não temos informações sobre como ele está ou para onde foi levado depois.

Fauna silvestre e redes elétricas na Amazônia

O que aconteceu não é um caso isolado. A Amazonas Energia já havia registrado situações semelhantes em cidades próximas, como Iranduba e Manacapuru. Isso mostra um desafio constante para a infraestrutura elétrica na região.

Manaus, cercada pela maior floresta tropical do mundo, cria um cenário propício para a circulação de animais silvestres por áreas próximas às redes de energia. Em muitos casos, preguiças e outros animais arborícolas utilizam essas estruturas para se locomover de uma árvore a outra, especialmente em áreas onde o desmatamento fragmentou seus habitats naturais. Isso aumenta o risco de acidentes, tanto para os bichos quanto para o sistema elétrico.

Impactos no fornecimento de energia

Muitos consumidores nos quatro bairros afetados sentiram o impacto do desligamento. Embora a energia tenha sido normalizada em poucas horas, o incidente ressalta a vulnerabilidade do sistema elétrico local a fatores imprevisíveis, como a fauna silvestre.

Para atender emergências como essa, a Amazonas Energia conta com equipes de manutenção especializadas. Eles oferecem atendimento 24 horas por dia, através do telefone 0800 701 3001, e ainda disponibilizam um aplicativo e um site onde as pessoas podem relatar falhas e esclarecer dúvidas sobre interrupções.

A companhia agradeceu a compreensão dos consumidores e reafirmou seu compromisso com um sistema de distribuição de energia confiável no Amazonas.

Convivência entre infraestrutura e biodiversidade

Esse episódio traz à tona um debate importante sobre a necessidade de equilibrar o desenvolvimento urbano com a preservação da fauna amazônica. Especialistas defendem a implementação de medidas preventivas para diminuir os riscos de acidentes entre animais silvestres e as redes elétricas.

Algumas soluções incluem o isolamento adequado das estruturas de alta tensão e a instalação de dispositivos de proteção. Em outras regiões do Brasil, certas concessionárias já adotaram tecnologias para detectar e proteger contra esse tipo de ocorrências nas subestações.

O caso também evidencia a importância de iniciativas de educação ambiental. Conscientizar a população sobre a preservação dos habitats naturais é essencial, pois a urbanização está forçando muitos animais a buscar novas rotas de deslocamento, aumentando os encontros indesejados com a infraestrutura humana.

