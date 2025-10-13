Bicho-preguiça provoca apagão em capital brasileira
Um episódio curioso aconteceu na manhã deste domingo (12) em Manaus. Moradores da zona norte da cidade ficaram sem energia elétrica por causa de um bicho-preguiça. Esse animal entrou em contato com a estrutura de uma linha de transmissão de 69 kV e provocou um apagão que afetou quatro bairros: Monte das Oliveiras, Colônia Terra Nova, Santa Etelvina e Nova Cidade.
O apagão foi registrado às 10h51, e a Amazonas Energia rapidamente acionou equipes técnicas para resolver a situação. Em algumas horas, a energia foi restabelecida, e o bicho-preguiça foi resgatado durante a operação. Infelizmente, ainda não temos informações sobre como ele está ou para onde foi levado depois.
Fauna silvestre e redes elétricas na Amazônia
O que aconteceu não é um caso isolado. A Amazonas Energia já havia registrado situações semelhantes em cidades próximas, como Iranduba e Manacapuru. Isso mostra um desafio constante para a infraestrutura elétrica na região.
Manaus, cercada pela maior floresta tropical do mundo, cria um cenário propício para a circulação de animais silvestres por áreas próximas às redes de energia. Em muitos casos, preguiças e outros animais arborícolas utilizam essas estruturas para se locomover de uma árvore a outra, especialmente em áreas onde o desmatamento fragmentou seus habitats naturais. Isso aumenta o risco de acidentes, tanto para os bichos quanto para o sistema elétrico.
Impactos no fornecimento de energia
Muitos consumidores nos quatro bairros afetados sentiram o impacto do desligamento. Embora a energia tenha sido normalizada em poucas horas, o incidente ressalta a vulnerabilidade do sistema elétrico local a fatores imprevisíveis, como a fauna silvestre.
Para atender emergências como essa, a Amazonas Energia conta com equipes de manutenção especializadas. Eles oferecem atendimento 24 horas por dia, através do telefone 0800 701 3001, e ainda disponibilizam um aplicativo e um site onde as pessoas podem relatar falhas e esclarecer dúvidas sobre interrupções.
A companhia agradeceu a compreensão dos consumidores e reafirmou seu compromisso com um sistema de distribuição de energia confiável no Amazonas.
Convivência entre infraestrutura e biodiversidade
Esse episódio traz à tona um debate importante sobre a necessidade de equilibrar o desenvolvimento urbano com a preservação da fauna amazônica. Especialistas defendem a implementação de medidas preventivas para diminuir os riscos de acidentes entre animais silvestres e as redes elétricas.
Algumas soluções incluem o isolamento adequado das estruturas de alta tensão e a instalação de dispositivos de proteção. Em outras regiões do Brasil, certas concessionárias já adotaram tecnologias para detectar e proteger contra esse tipo de ocorrências nas subestações.
O caso também evidencia a importância de iniciativas de educação ambiental. Conscientizar a população sobre a preservação dos habitats naturais é essencial, pois a urbanização está forçando muitos animais a buscar novas rotas de deslocamento, aumentando os encontros indesejados com a infraestrutura humana.