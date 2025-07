Bandeiras da Lua: o que ocorreu com as missões Apollo?

As missões Apollo, que aconteceram entre 1969 e 1972, marcaram a história não só pela chegada do homem à Lua, mas também pela presença simbólica das bandeiras dos Estados Unidos fincadas na superfície lunar. Após tantos anos, muitos começaram a se perguntar sobre o estado dessas bandeiras, que representam uma época de grande conquista.

Recentemente, imagens do Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), um satélite da NASA, revelaram que cinco dessas bandeiras ainda estão de pé. A primeira bandeira foi colocada em 1969, durante a Apollo 11, e a última, em 1972, na missão Apollo 17.

## A técnica usada para identificar as bandeiras

Para verificar como essas bandeiras ainda estão, os cientistas da NASA analisaram imagens tiradas pelo LRO em diferentes horários do dia. Eles focaram nas sombras projetadas ao redor dos locais onde as bandeiras foram instaladas. A ideia era descobrir se ainda havia alguma forma ou sombra que indicasse a presença física desses objetos.

## A bandeira da Apollo 11 caiu durante a decolagem

Dr. Noah Petro, um pesquisador da NASA que trabalha em projetos como Artemis III, comentou que a bandeira da Apollo 11 provavelmente foi derrubada durante a decolagem do módulo lunar. O astronauta Buzz Aldrin já havia mencionado que a onda de choque quando o módulo decolou fez a bandeira cair. As imagens mais recentes confirmam que não há sombra onde ela foi fincada em 20 de julho de 1969.

Depois disso, as missões subsequentes foram mais cuidadosas. As bandeiras foram colocadas mais longe dos módulos lunares, para evitar que a força da decolagem as derrubasse. E parece que essa estratégia funcionou! As imagens do LRO mostram sombras claras nas bandeiras das missões Apollo 12, 14, 15, 16 e 17, indicando que elas ainda estão firmes.

## Evidências mais claras e outras menos conclusivas

Entre todas as bandeiras, as da Apollo 12, 16 e 17 são as que aparecem com sombras mais nítidas e fáceis de identificar. Já as bandeiras da Apollo 14 e 15 são um pouco mais complicadas de confirmar. Os cientistas acreditam que isso pode ser devido à posição dessas bandeiras ou à qualidade das imagens, que pode não ter captado todos os detalhes.

De qualquer forma, é impressionante saber que cinco das seis bandeiras ainda se mantêm em pé depois de mais de meio século. Essa descoberta não só traz um novo olhar sobre a história das viagens espaciais, mas também destaca a resiliência desses símbolos da exploração humana.