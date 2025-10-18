Banco erra e transfere €400 mil; mulher gasta e é processada

Uma mulher na Espanha se viu no centro de uma história inusitada que tem chamado a atenção do mundo todo. Ao receber, por engano, €400 mil (algo em torno de R$ 2,3 milhões), ela acreditou que se tratava de um verdadeiro “presente de Deus”. O curioso é que, antes de a Justiça descobrir o que aconteceu, a mulher gastou todo esse dinheiro sem olhar para trás.

Um erro bancário que virou um pesadelo

Como tudo isso aconteceu? Acontece que uma empresa, ao tentar transferir uma quantia para um fornecedor, digitou os dados bancários errados e a grana foi parar na conta da mulher. Moradora da região de Castilla-La Mancha, ela percebeu o montante ao acessar o extrato e, em vez de informar o banco sobre o erro, decidiu aproveitar a sorte. Em poucos dias, estava gastando em reformas na casa, eletrodomésticos, roupas, joias e até ajudando parentes.

O depoimento dela, sobre como tudo aconteceu, chamou a atenção. “Pensei que era um presente de Deus”, disse, segundo relatos. Acreditar que aquele valor monstruoso tinha uma origem divina foi, sem dúvida, um ponto curioso da história.

Compras de luxo e movimentações suspeitas

As autoridades começaram a investigar quando detectaram mais de 30 transações em um curto espaço de tempo. Entre as despesas estavam reformas que somaram €70 mil, a compra de um carro de luxo e transferências diretas para familiares. Ao perceber o erro, o banco tentou contatá-la, mas não conseguiu resposta.

Pior ainda, a mulher chegou a bloquear as comunicações e até alterou seus dados de contato para não ser encontrada. Isso tudo levou o caso a ser encaminhado ao Ministério Público espanhol, que decidiu denunciá-la por apropriação indébita e estelionato, uma situação bastante séria.

A devolução obrigatória e as consequências legais

De acordo com o Código Penal espanhol, qualquer um que receba indevidamente um valor por erro bancário e se recuse a devolvê-lo pode enfrentar sérias consequências legais. E foi exatamente isso que aconteceu: a mulher foi intimada a restituir os €400 mil recebidos, com juros e acréscimos legais. Ela ainda pode enfrentar um processo criminal por retenção indevida de valores.

Os especialistas explicam que, mesmo que o erro tenha sido da empresa, a apropriação do valor se configura como crime. Infelizmente, casos assim estão se tornando cada vez mais comuns, principalmente devido ao aumento das transferências eletrônicas de grandes quantias.

Casos semelhantes pelo mundo

E esse não é um caso isolado. Em várias partes do mundo, histórias assim já resultaram em pessoas sendo presas. Por exemplo, em 2024, um casal australiano foi condenado depois de gastar US$ 10 milhões que foram transferidos por engano. Essas situações mostram que a euforia de receber um “dinheiro fácil” pode rapidamente se transformar em um grande problema judicial.

Atualmente, a mulher espanhola que acreditou ter recebido um “milagre financeiro” corre o risco de perder todos os bens que comprou e ainda pode ser condenada a até cinco anos de prisão. O episódio gerou uma série de reações nas redes sociais, com muitas pessoas ironizando a situação, como um comentário que dizia: “Quando Deus deposita, o banco cobra de volta”.

Enquanto a justiça ainda não se decide, essa história serve como um alerta sobre a confiança excessiva em coincidências financeiras, que pode resultar em um preço muito alto.