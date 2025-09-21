Balneário Camboriú aposta em supertorre de 550 m para ser a mais alta do mundo

A construção da Senna Tower, prevista para ser lançada em 2025, está causando alvoroço em Balneário Camboriú. Com uma proposta para ser o prédio residencial mais alto do mundo, essa imponente torre deve atingir mais de 550 metros distribuídos em 157 andares. O projeto, que homenageia o icônico piloto Ayrton Senna, prevê a entrega para 2033 e promete oferecer 228 unidades.

A prefeitura já deu o primeiro sinal verde, e a construtora anunciou que as licenças ambientais para o início das obras estão em andamento. Para quem não sabe, o Conselho on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) já aprovou a proposta, colocando a Senna Tower na lista dos arranha-céus com mais de 500 metros de altura.

Os engenheiros envolvidos estão investindo em tecnologias avançadas, como o tuned mass damper (TMD), que ajuda a reduzir a vibração causada pela força do vento. Além disso, o projeto também tem um foco forte em sustentabilidade, com várias áreas abertas ao público e andares destinados ao lazer.

O mercado imobiliário de Balneário Camboriú e a Senna Tower

Balneário Camboriú já detém o título de ter o metro quadrado mais caro do Brasil, com valores em torno de R$ 14 mil para 2025, de acordo com o Índice FipeZAP. Essa valorização, que supera cidades como Itapema e Vitória, indica um cenário de alta demanda e empolgação por empreendimentos de alto padrão.

Como a torre se destaca no mundo dos residenciais

Atualmente, o título de mais alto edifício residencial é da Central Park Tower, em Nova York, com 472 metros. Se a Senna Tower se concretizar como prometido, o Brasil passará a figurar em destaque no cenário global dos superarranha-céus.

Balneário Camboriú já possui marcos impressionantes, como o Yachthouse by Pininfarina, que chega a 294 m. Com a construção da Senna Tower, a cidade pretende elevar ainda mais o seu perfil.

Inovação na engenharia e foco na sustentabilidade

Um dos pontos que se destaca no projeto da Senna Tower é o sistema TMD, que é fundamental para a estabilidade de uma construção tão alta. Além disso, a torre busca uma certificação LEED em nível máximo, que atesta práticas de construção sustentáveis. E a ideia de áreas compartilhadas para lazer também é um diferencial importante.

Recentemente, o CTBUH indicou que as obras devem começar no segundo semestre de 2025, com um cronograma que pode levar até 10 anos para conclusão — algo comum para projetos dessa magnitude.

Investimentos e questões regulatórias

O investimento estimado para alcançar tudo isso gira entre R$ 3 bilhões e R$ 3,5 bilhões, enquanto outros apuraram um VGV de aproximadamente R$ 8,5 bilhões. Esses números são elevados, claro, mas justificáveis para um empreendimento desse porte.

Entretanto, existem desafios regulatórios em pauta, como a necessidade de estudos complementares e marcos legais específicos. Esse cenário pode afetar o cronograma das obras.

A experiência de empresas que já atuaram na cidade dá um certo otimismo em relação à viabilidade do projeto, sempre respeitando as exigências técnicas.

O impacto no mercado de imóveis de luxo

Balneário Camboriú lidera o mercado nacional com um preço médio de R$ 14,9 mil por metro quadrado em 2025, algo que demonstra um ambiente aquecido e com poucas opções premium disponíveis. A chegada da Senna Tower tem o potencial de impulsionar ainda mais os preços para o setor de ultra-luxo.

A venda de coberturas, que pode chegar a valores de centenas de milhões de reais, poderá acabar estabelecendo novas referências para o mercado. Para quem investe ou mora na região, a combinação de localização e arquitetura impressionante é um atrativo e tanto.

A construção de um edifício tão imponente também levanta discussões sobre como isso pode impactar a infraestrutura da cidade e o cotidiano dos moradores, temas que estarão sob os holofotes à medida que os planos avançam.