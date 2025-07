Balança comercial do Rio teve superávit de US$ 7,2 bilhões em 2023

Balança Comercial do Rio de Janeiro Registra Superávit de US$ 7,2 Bilhões no Primeiro Semestre de 2025

Durante os primeiros seis meses de 2025, a balança comercial do Estado do Rio de Janeiro registrou um superávit de US$ 7,2 bilhões. No período de janeiro a junho, a soma das importações e exportações do estado atingiu um total de US$ 35,4 bilhões. Deste valor, as exportações somaram US$ 21,3 bilhões, enquanto as importações ficaram em US$ 14,1 bilhões. Essas informações foram obtidas do Comex Stat, um sistema do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) que fornece dados sobre o comércio exterior.

No primeiro semestre, o Rio de Janeiro respondeu por cerca de 13,3% do total das exportações brasileiras e por 10,3% das importações do país. Os principais parceiros comerciais do estado foram a China, que gerou uma corrente comercial de US$ 8,3 bilhões, e os Estados Unidos, com um total de US$ 7,8 bilhões. Outros países que também desempenharam papéis significativos nas transações comerciais foram a Espanha, a França e a Índia.

O setor de petróleo destacou-se como o principal responsável pelas exportações do estado, representando 79% do total, ou cerca de US$ 16,9 bilhões. Além do petróleo, o setor siderúrgico também teve uma contribuição significativa, registrando exportações de US$ 964 milhões.

No ano passado, a balança comercial do Rio de Janeiro tinha fechado com um superávit maior, de US$ 17,8 bilhões. A corrente comercial de 2024 atingiu US$ 73,7 bilhões, com exportações de US$ 45,7 bilhões e importações totalizando US$ 27,9 bilhões.

Esses dados indicam a forte presença do estado no comércio exterior brasileiro, com o petróleo permanecendo como um dos principais produtos exportados, refletindo a importância desse setor para a economia fluminense.