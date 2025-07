Bad Bunny apresenta Young Miko e Gilberto Santa Rosa: assista

Bad Bunny performs live with Young Miko. (Photo by Gladys Vega/Getty Images)

Bad Bunny Realiza Performance Empolgante em Porto Rico com Convidados Especiais

O renomado artista Bad Bunny deu início à terceira semana de sua residência "No Me Quiero Ir de Aquí" em Porto Rico com uma performance impressionante no último fim de semana. O show contou com a participação de dois convidados especiais: a jovem promessa Young Miko e o ícone da salsa Gilberto Santa Rosa. Ambos se apresentaram ao lado de Benito, como é conhecido, e agitaram o público presente.

Young Miko foi a primeira a subir ao palco durante uma parte do show, que ocorre em uma pequena casa rosa chamada La Casita. Esse segmento do espetáculo é planejado para simular uma festa animada, onde Miko surgiu e se juntou a Bad Bunny para cantar a canção “Fina”. Juntos, eles interagiram com os convidados que, em edições anteriores, incluíram celebridades como LeBron James, Ricky Martin e Kylian Mbappé.

Ao longo da apresentação, o clima vibrante foi marcado por um intenso duelo de salsa, que encerra as noites da residência. O público foi ao delírio quando Gilberto Santa Rosa entrou inesperadamente no palco para cantar um trecho do hit de Bad Bunny “BAILE INoLVIDABLE”. O artista também permaneceu na cena para interpretar sua clássica “La Agarro Bajando”, reforçando a mistura de tradições porto-riquenhas com sonoridades modernas que caracteriza o show. Bad Bunny também demonstrou seu apreço por Gilberto, que é uma figura importante na salsa e recentemente colaborou em uma música com J Balvin.

A escolha de Young Miko como convidada especial reflete o apoio de Bad Bunny a novos talentos. Em 2023, ele a destacou na lista Future 25 da Rolling Stone, elogiando seu potencial e carreira promissora. Desde então, Young Miko se tornou uma revelação na música, recebendo uma indicação ao Grammy Latino e ganhando reconhecimento pelo seu álbum de estreia att., lançado no ano passado.

O evento não apenas celebrou o legado musical de Porto Rico, mas também demonstrou a visão de Bad Bunny em promover novas vozes na indústria.