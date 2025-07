B3 introduz contrato futuro de ouro para investidores individuais

A B3, bolsa de valores brasileira, lançou um novo contrato futuro de ouro, identificado pelo ticker GLD, na quarta-feira, dia 9. O objetivo desse lançamento é facilitar o acesso dos investidores a um mercado regulado e seguro, com liquidação financeira e preços alinhados ao mercado internacional, especificamente ao índice LBMA Gold Price.

A negociação desse novo produto começará no dia 21 deste mês. Ele é semelhante aos minicontratos de índice e de dólar, que se tornaram populares entre os investidores brasileiros, especialmente pessoas físicas.

Cada contrato futuro de ouro corresponderá a uma onça-troy, uma medida de massa que equivale a 31,1 gramas, utilizada principalmente para pesar metais preciosos. Esse tamanho menor torna o investimento em ouro mais acessível para um público maior.

O lançamento ocorre em um momento em que muitos investidores estão cada vez mais interessados em ouro, visto que o metal tem sido considerado um ativo seguro e eficaz para diversificação de investimentos. Essa tendência tem contribuído para que o preço do ouro alcance novos recordes.

Para promover o novo contrato, a B3 organizará a “semana do ouro” ao longo deste mês. Durante essa ocasião, a bolsa oferecerá uma série de eventos com corretoras parceiras, workshops e cursos para ajudar os investidores a entender melhor o novo produto.

O mercado futuro representa uma importante ferramenta para que os investidores se protejam contra as flutuações no preço de diversos ativos, que podem incluir taxas de juros, moedas e commodities. As transações são realizadas nas bolsas, com a B3 atuando como uma contraparte central, garantindo segurança nas operações.

No caso do contrato GLD, os investidores têm exposição à variação do preço do ouro entre a data da negociação e o vencimento do contrato. Assemelha-se a um “swap”, mas com as vantagens de um mercado futuro, como ajuste diário, negociação em tempo real e maior transparência.

Embora o foco principal desse novo produto seja o investidor de varejo, ele também atende às necessidades de investidores institucionais, como gestoras de fundos, que poderão operar de forma mais eficiente no mercado brasileiro. A B3 destaca que este alinhamento aos padrões internacionais pode possibilitar oportunidades de arbitragem para clientes fora do Brasil e também servir como uma ferramenta de proteção para empresas do setor de mineração a longo prazo.

O vice-presidente de Produtos e Clientes da B3, Luiz Masagão, enfatizou a importância do lançamento do Futuro de Ouro na democratização de produtos financeiros mais sofisticados, permitindo que investidores acessem o mercado de forma eficiente e segura, sem precisar recorrer a mercados externos ou não regulados.