Azul cancela voos para 2025 em decisão inesperada

A partir de setembro de 2025, a Azul vai suspender os voos regulares para o Aeroporto de Jericoacoara, no Ceará. A companhia aérea optou por operar essa rota de forma sazonal, saindo de Belo Horizonte, apenas durante os meses de alta demanda, como julho, dezembro e janeiro.

Essa decisão reflete um cenário econômico desafiador no setor aéreo. O aumento dos custos operacionais, influenciado pela alta do dólar e por instabilidades na cadeia de suprimentos, tem pressionado as companhias.

Os desafios

A Azul justifica esses ajustes com base em fatores técnicos, sem deixar de considerar a alta nas despesas, que incluem combustível, manutenção e infraestrutura. Além disso, a desvalorização da moeda contribui para a inviabilidade de manter voos regulares durante todo o ano. A baixa ocupação fora da alta temporada se torna um desafio, tornando a operação contínua pouco viável.

Embora os voos regulares para Jericoacoara deem uma pausa, a Azul mantém uma malha aérea forte no Ceará, com cerca de 80 voos semanais para cidades como Fortaleza, Juazeiro do Norte e Aracati. Essa situação preocupa o turismo local, que depende fortemente do fluxo aéreo, vital para manter pousadas, restaurantes e serviços de turismo.

A companhia garante que os passageiros que já compraram passagens para períodos fora da temporada de operação receberão assistência. De acordo com as orientações da ANAC, eles terão direito a reembolso ou remarcação gratuita, com medidas sendo tomadas para amenizar qualquer transtorno aos clientes.

Jericoacoara continua sendo um destino turístico muito valorizado, especialmente em seus meses de pico. Para quem ainda quer acessar esse paraíso, as opções de transporte terrestre a partir de Fortaleza seguem disponíveis. Apesar das dificuldades enfrentadas pela Azul, o charme e a beleza de Jericoacoara fazem dela uma das escolhas mais desejadas para férias e feriados no Brasil.