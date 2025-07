Azeite extravirgem: uso, conservação e benefícios para o coração

O azeite de oliva extravirgem vai muito além de ser apenas um tempero na cozinha. Ele se destaca como um grande amigo da nossa saúde. Esse óleo, já conhecido há milênios, tem ganhado relevância em discussões sobre nutrição, especialmente por suas propriedades incríveis que podem ajudar a prevenir diversas doenças.

Vários estudos vêm mostrando como o azeite de oliva faz bem, principalmente em relação à saúde do coração e à digestão. Médicos e nutricionistas indicam que consumir esse ingrediente com regularidade pode trazer benefícios significativos, como melhorar o sistema digestivo e equilibrar os níveis de colesterol.

Nos últimos anos, pesquisas vindas de universidades europeias e americanas têm se debruçado sobre a dieta mediterrânea, que incorpora o azeite de oliva como base. Um ponto interessante é que a qualidade do azeite está diretamente ligada ao tipo escolhido e à maneira como ele é armazenado e utilizado.

A importância do azeite extravirgem

Dentre as variedades disponíveis, o azeite extravirgem é o queridinho dos especialistas. Isso porque ele é feito através da prensagem a frio, o que preserva suas qualidades nutricionais e sabor. Ele contém nutrientes como os polifenóis, o ácido oleico e a vitamina E, que têm efeitos positivos em nosso organismo.

Para garantir a qualidade do azeite, é importante observar a acidez, que deve ser inferior a 0,8%. Essa informação ajuda a identificar um produto menos oxidado e, consequentemente, de maior pureza. Além disso, é recomendável escolher embalagens opacas, pois protegem o azeite da luz, que pode prejudicar suas propriedades.

Gorduras boas para a saúde

Muita gente ainda acredita que todas as gorduras são ruins, mas essa ideia está mudando. O azeite de oliva é rico em gorduras monoinsaturadas, principalmente o ácido oleico, que ajuda a diminuir o colesterol LDL (o chamado “ruim”) e aumentar o HDL (o “bom”). Com isso, ele fornece um suporte importante para a saúde do coração.

Além disso, temos outras substâncias benéficas no azeite, como a vitamina E, que atua como um antioxidante, e os polifenóis, que ajudam a prevenir doenças crônicas. E não podemos esquecer do ácido oleico, que não só regula o colesterol, mas também tem propriedades anti-inflamatórias.

Benefícios comprovados pela ciência

Os efeitos positivos do azeite já foram bastante investigados. Um estudo importante, o PREDIMED, realizado na Espanha, envolveu mais de 7 mil pessoas e mostrou que quem consome uma dieta rica em azeite extravirgem pode reduzir em até 30% o risco de infartos e AVCs.

Entre os benefícios que o azeite traz, destacam-se:

Prevenção de doenças cardiovasculares : Ajuda a manter as artérias saudáveis.

: Ajuda a manter as artérias saudáveis. Ação anti-inflamatória : Ótimo para quem sofre de doenças inflamatórias crônicas.

: Ótimo para quem sofre de doenças inflamatórias crônicas. Melhora da digestão : Estimula a produção de bile, ajudando na digestão.

: Estimula a produção de bile, ajudando na digestão. Controle glicêmico : Pode estabilizar os níveis de glicose, bom para diabéticos.

: Pode estabilizar os níveis de glicose, bom para diabéticos. Sensação de saciedade: Ajuda a sentir-se satisfeito, o que pode auxiliar em dietas.

É bom lembrar que, apesar de todas essas qualidades, o azeite é calórico, com cerca de 120 calorias por colher de sopa. Portanto, o ideal é consumi-lo com moderação.

Dicas para escolher e armazenar azeite

Escolher e armazenar azeite da maneira correta é fundamental para que você possa aproveitar todos os seus benefícios. Aqui vão algumas dicas:

Opte pelo azeite extravirgem: É o que preserva mais compostos benéficos.

Verifique a acidez: Quanto menor a acidez, melhor a qualidade.

Prefira embalagens opacas: Protegem o azeite da luz e da oxidação.

Fique de olho na data de validade: O ideal é consumir em até dois anos após a extração.

Armazene em local fresco e escuro: O calor e a luz podem prejudicar o azeite.

Evite aquecer em altas temperaturas: Isso pode degrader os nutrientes.

Utilizar o azeite em preparações frias e em finalizações de pratos é uma boa prática.

Azeite na dieta mediterrânea

O azeite de oliva é o carro-chefe da dieta mediterrânea, famosa por ser uma das mais saudáveis do mundo. Essa dieta, típica de regiões como Grécia e Itália, está associada a um menor número de doenças cardíacas e uma expectativa de vida maior. O modelo é tão relevante que foi considerado Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO.

A base da dieta inclui azeite de oliva, frutas, leguminosas, cereais integrais, peixes, entre outros. Devido a tantas evidências científicas, os hábitos dessa dieta vêm sendo incorporados em recomendações de saúde em todo o mundo.

Azeite: um investimento na saúde

Mais do que um ingrediente saboroso, o azeite de oliva é um investimento na sua saúde e bem-estar. Ele é bastante versátil, podendo ser utilizado em saladas, vegetais grelhados, massas e até como substituto de manteigas.

Ao escolher o azeite com cuidado e usá-lo de forma adequada, você pode colher muitos benefícios para uma vida mais saudável.