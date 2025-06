Avião da Gol fica atolado em aeroporto de Fernando de Noronha

No domingo, 29 de outubro, uma aeronave Boeing 737 MAX da Gol Linhas Aéreas atolou no pátio do aeroporto de Fernando de Noronha. Este incidente é semelhante a outro que ocorreu apenas uma semana antes, quando um avião da Azul, modelo Embraer E195-E2, também ficou preso no solo.

No caso da Azul, o avião estava sendo movido para decolar em um voo para Recife quando ficou atolado. Na sequência, exatamente sete dias depois, o Boeing da Gol, que se preparava para um voo a São Paulo, enfrentou o mesmo problema. O voo da Gol havia sido um dos primeiros em novas rotas após a reabertura do aeroporto para operações com jatos.

Segundo informações, durante o taxiamento para decolagem do voo G3 1776, o asfalto do pátio afundou, resultando no atolamento da aeronave. Após o incidente, o Boeing foi reposicionado e o voo prosseguiu normalmente. A Gol Linhas Aéreas afirmou que todas as medidas foram tomadas para garantir a segurança dos passageiros.

Um canal no Instagram chamado Viajando com o Luiz comentou que, embora alguns reparos tivessem sido realizados na área onde o avião da Azul ficou atolado, essas melhorias não foram suficientes para suportar o peso do Boeing 737 MAX, que é maior e mais pesado.

A administração do aeroporto, feita pela Dix Aeroportos, divulgou uma nota informando que o afundamento do asfalto ocorreu em outra parte do pátio de manobras. A empresa acionou protocolos de emergência para retirar a aeronave do local. Após uma inspeção por um mecânico da Gol, o avião foi considerado apto para seguir viagem.

Além disso, a Dix Aeroportos mencionou que tem alertado constantemente a Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura sobre a necessidade de finalizar as obras de requalificação do aeroporto. Essas obras envolvem a pista de pouso e decolagem, as pistas de táxi e a área de estacionamento para aeronaves. Até agora, apenas uma parte da pista foi concluída, deixando ainda pendentes as faixas laterais e outras áreas essenciais para o funcionamento adequado do aeroporto. A empresa enfatizou que a conclusão dessas obras é vital para evitar novos incidentes como os registrados recentemente.