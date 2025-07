Avatar: fogo e cinzas: novidades sobre o terceiro filme

"Avatar: Fogo e Cinzas" chega aos cinemas em 2025

O aguardado filme "Avatar: Fogo e Cinzas" é o terceiro capítulo da famosa franquia criada por James Cameron, que já se tornou um dos maiores sucessos de bilheteira da história do cinema. A estreia está marcada para 18 de dezembro de 2025 nos cinemas brasileiros.

Os protagonistas, Sam Worthington e Zoë Saldaña, voltam a interpretar Jake Sully e Neytiri, respectivamente. A história da franquia gira em torno da luta entre os humanos e os Na’vi, seres humanoides nativos do planeta Pandora. Enquanto os humanos buscam explorar e extrair recursos do planeta, os Na’vi lutam para preservar sua cultura e meio ambiente.

O primeiro filme da série, lançado em 2009, alcançou a incrível marca de mais de US$ 2,9 bilhões em arrecadação global, aproximadamente R$ 16 bilhões. Sua sequência, "Avatar: O Caminho da Água", lançada em 2022, também foi um sucesso, arrecadando cerca de US$ 2,3 bilhões (aproximadamente R$ 12,7 bilhões). Com a chegada de "Fogo e Cinzas", a expectativa é que a franquia continue a crescer em popularidade e reconhecimento, podendo se tornar uma das mais premiadas e lucrativas da história do cinema.

Enredo do filme

No novo filme, a família Sully explora um território inexplorado, onde encontram um novo grupo de Na’vi com uma relação peculiar com a terra. A história promete conflitos e desafios, ao contrário da experiência relativamente pacífica de "O Caminho da Água". O diretor James Cameron revelou que a família Sully enfrentará a tribo do Povo das Cinzas, liderada por Varang, uma Na’vi que teve uma infância difícil e está disposta a lutar pelo seu povo, mesmo que isso signifique sacrificar outras vidas.

Elenco

O filme contará com a volta de muitos atores conhecidos da franquia, como Stephen Lang, Sigourney Weaver, e Kate Winslet, entre outros. Uma nova adição ao elenco é o ator David Thewlis, conhecido por seu papel na saga "Harry Potter", que interpretará um Na’vi. Oona Chaplin, famosa por "Game of Thrones", dará vida à controversa Varang.

Imagens e trailer

Recentemente, a Disney divulgou novas imagens do filme, focando na antagonista Varang, e Neytiri também ganhou destaque nos materiais promocionais. O primeiro trailer já está sendo exibido em algumas salas de cinema antes das sessões de "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos". Durante uma apresentação para a imprensa, foram mostradas cenas que revelam um pouco da história do Povo das Cinzas e a busca da família Sully por um novo lar. Além disso, Quaritch, interpretado por Stephen Lang, aparece em busca de vingança, colocando em risco as terras da nova tribo.

Atualmente, o trailer completo ainda não está disponível nas redes sociais, mas deverá ser lançado em breve pelo estúdio.

Futuros da franquia

Desde o início da franquia em 2009, James Cameron tem se mostrado comprometido em desenvolver os filmes. Ele planeja dirigir até o quinto longa, com "Avatar 4" previsto para ser lançado em 21 de dezembro de 2029 e "Avatar 5" em 19 de dezembro de 2031. Cameron também revelou estar pensando em ideias para "Avatar 6" e "Avatar 7", mas pretende passar a direção para um profissional mais jovem em algum momento.

Com tantos desdobramentos e planos, a expectativa em torno da franquia "Avatar" só aumenta, prometendo mais aventuras e desafios no incrível mundo de Pandora.