Autônomos e MEIs: como garantir segurança financeira proativa

Profissionais autônomos e microempreendedores — como médicos, advogados, entregadores e motoristas de aplicativo — se deparam com um desafio importante: a falta dos benefícios trabalhistas que um emprego formal oferece. Isso significa que, na ausência de uma rede de proteção, eles precisam tomar a iniciativa para garantir a sua segurança financeira. O especialista Rodrigo Cunha, do Grupo MAG, destaca a importância de encontrar seguros que possam oferecer cobertura em casos de doenças, invalidez ou até mesmo morte. Para essas pessoas, que muitas vezes são o único sustento de suas famílias, essa proteção é essencial.

Proteção de renda: como garantir seu sustento em imprevistos

Para evitar surpresas desagradáveis, é fundamental ter uma fonte de renda alternativa caso o profissional fique incapacitado de trabalhar. Uma boa opção é o seguro de diárias por incapacidade temporária (DIT), que oferece uma renda mensal durante o afastamento, seja por doença ou acidente.

Outra alternativa é o seguro por invalidez, que paga uma indenização se o segurado se tornar inválido devido a um acidente ou doença. Também existem seguros que cobrem internações hospitalares e procedimentos cirúrgicos, ajudando a aliviar o peso financeiro em momentos de recuperação. Todos esses seguros são pensados para serem utilizados em vida, proporcionando um apoio valioso.

Proteção familiar: a importância do seguro de vida

Quando se fala em segurança para a família, o seguro de vida tradicional é o principal recurso. Ele garante uma indenização aos dependentes em caso de falecimento do segurado. Essa proteção financeira é fundamental para que a família possa manter seu padrão de vida, mesmo diante da perda do provedor, trazendo um pouco de tranquilidade em tempos difíceis.

Proteção do patrimônio: resguardando seus bens e ferramentas de trabalho

Muitos autônomos e MEIs usam seus próprios bens para desempenhar suas funções. Por exemplo, um seguro para celular é essencial para quem depende do aparelho, cobrindo situações como roubo, furto ou danos.

O seguro residencial também é muito relevante, principalmente para aqueles que trabalham em casa. A cobertura básica protege o imóvel contra incêndios, quedas de raios e explosão. Além disso, é aconselhável contratar pelo menos uma cobertura adicional, que pode incluir danos elétricos, roubo de bens, alagamento ou quebra de vidros.

Seguros flexíveis: o modelo ‘liga e desliga’ para rotinas variáveis

Uma novidade interessante é o seguro “liga e desliga”, que pode ser ativado ou desativado conforme a necessidade do profissional. Essa solução é particularmente útil para quem tem horários irregulares, como motoristas e entregadores. O pagamento é feito apenas pelo período em que a proteção está ativa, seja por hora, dia ou mês. Isso ajuda a reduzir custos e permite personalizar a experiência de cobertura.

Além disso, esse tipo de seguro também protege o profissional contra possíveis processos judiciais, que podem surgir devido a erros ou omissões durante o trabalho. Para médicos, por exemplo, ele cobre eventuais erros que causem prejuízo a um paciente. Para advogados e contadores, a proteção se estende a falhas técnicas que possam gerar perdas para os clientes. Com um seguro desse tipo, o professional garante não apenas segurança financeira, mas também a proteção do seu patrimônio.