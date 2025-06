Aumento de estrangeiros eleva preços em Palm Jumeirah, Dubai

Dubai está vivendo um verdadeiro êxodo de milionários em 2025, se consolidando como um dos destinos preferidos para quem busca luxo e oportunidades de investimento. Com cerca de 9.800 novos milionários chegando, os Emirados Árabes Unidos superam até mesmo os Estados Unidos, que devem receber aproximadamente 7.500 nessa mesma temporada. Essa onda é impulsionada por políticas fiscais muito atrativas e a facilidade na obtenção de residência.

O impacto dessa movimentação é facilmente percebido no mercado imobiliário de luxo, especialmente em áreas como Palm Jumeirah. O valor do metro quadrado chegou a níveis impressionantes, refletindo o desejo de muitos de morar nesse pedacinho do paraíso.

Isenção fiscal e vantagens do Golden Visa

Uma das grandes razões para esse fluxo intenso de milionários é a isenção total de impostos sobre renda, ganhos de capital e herança. Outro atrativo é o Golden Visa, que permite a residência a quem investe ao menos 1 milhão de dirhams (AED) em imóveis locais. Além disso, há a possibilidade de uma permanência que pode chegar a dez anos em circunstâncias específicas. Essa combinação de benefícios aliados a uma infraestrutura moderna é um grande chamariz.

Preço histórico do metro quadrado na Palm Jumeirah

Na Palm Jumeirah, os números falam por si só: o valor do metro quadrado passou de AED 6.627 (cerca de US$ 1.805). Em alguns casos, o preço foi ainda mais surreal, ultrapassando US$ 43 mil por metro quadrado. É claro que a demanda é intensa, mas a oferta não acompanha esse ritmo. Para se ter uma ideia, o estoque de imóveis residenciais acima de US$ 10 milhões diminuiu em 40% desde o início de 2024, restando apenas cerca de 2.500 unidades disponíveis.

Oferta restrita e valorização das vilas de luxo

Apesar da escassez, o mercado de villas de alto padrão teve uma valorização de 20% em 2024. Os investidores continuam buscando as opções mais sofisticadas, fazendo com que muitas ofertas atrativas em outros locais sejam rejeitadas em Dubai.

Transformações no cotidiano e pressão por infraestrutura

Com a entrada maciça de milionários, as mudanças na vida local são notórias. O Distrito Financeiro Internacional de Dubai (DIFC), por exemplo, contratou mais de 4.600 profissionais nos últimos dois anos, mas tem encontrado dificuldades para acomodar todos os novos talentos, principalmente devido à escassez de imóveis de qualidade. Isso também gera uma pressão sobre a infraestrutura urbana: o tráfego tem se intensificado, e os serviços públicos enfrentam sobrecarga.

Capital disponível e efeitos no mercado de trabalho

A soma da entrada de quase 9.800 milionários pode representar uma injeção de até US$ 63 bilhões na economia local. Embora nem todo esse capital seja destinado a investimentos diretos, ele reforça a posição de Dubai como um hub de negócios, atraindo turismo de luxo e serviços financeiros. No lado oposto, trabalhadores com menor poder aquisitivo enfrentam um cenário cada vez mais desafiador em relação a moradia e transporte.

Estratégias de atração e desafios futuros

Dubai tem adotado uma estratégia clara para atrair grandes fortunas: isenções fiscais, segurança, estabilidade política, além de uma contínua expansão urbana. Com o crescimento do mercado imobiliário e o aumento de milionários, o espaço disponível para essa elite está se tornando mais disputado.

Enquanto a cidade se destaca como um destino turístico de alto padrão, a capacidade de atender à crescente demanda e manter essa expansão é um desafio que não pode ser ignorado. As transformações em andamento são visíveis, mas o futuro ainda reserva algumas incertezas para esse ambiente vibrante e em constante evolução.