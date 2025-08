Atualização do elenco do LFC: Van Dijk, Bradley, Alisson e Gomez disponíveis

Liverpool FC: Atualização da Equipe Antes dos Jogos de Pré-Temporada

Arne Slot, o técnico do Liverpool, fez uma atualização sobre a condição dos jogadores do time antes de dois amistosos contra o Athletic Club, que acontecerão no estádio Anfield.

Atualmente, alguns atletas estão fora de combate. Conor Bradley foi diagnosticado com uma pequena lesão e não participará das partidas. Virgil van Dijk, por outro lado, está fora devido a uma doença. Além deles, Alisson Becker e Joe Gomez também não estão disponíveis, tendo se ausentado da turnê de pré-temporada do time pela Ásia.

Slot disse que, apesar das baixas, a maioria dos jogadores está saudável. Ele comentou: "Quase todos estão aptos ou se mantiveram em boa forma. Infelizmente, Virgil está doente hoje. Sentimos a falta de Alisson, e Joe Gomez e Conor Bradley também não estão disponíveis. Mas até agora, conseguimos manter a condição física que desejávamos, e as novas contratações se adaptaram bem ao que estamos implementando. Estou ansioso, primeiramente, para o dia de hoje e também para as próximas semanas."

Quando questionado sobre a possibilidade de novas lesões afetarem jogadores para o clássico confronto contra o Crystal Palace na FA Community Shield ou na estreia da Premier League contra o AFC Bournemouth, Slot respondeu que a situação de Van Dijk não deve ser preocupante. No entanto, ele mencionou que Joe Gomez e Conor Bradley estão em uma situação mais crítica. Em relação a Alisson, o treinador acredita que ele deve estar de volta a tempo para esses jogos importantes.

O Liverpool se prepara para enfrentar desafios significativos assim que a temporada começar, e a equipe está focada em retornar à sua força máxima.