Atriz compartilha experiências inexplicáveis em gravação de novela

Novela ‘A Viagem’ e os Acontecimentos Sobrenaturais nos Bastidores

A novela ‘A Viagem’ está de volta ao ar na reprise Vale A Pena Ver De Novo. Originalmente, a trama estreou na TV Globo em 1994, com amanhã e é um remake de uma novela que foi criada pela Rede Tupi em 1975. Escrito por Ivani Ribeiro e Solange Castro Neves, o enredo aborda temas como espiritualidade, vida após a morte e a busca por redenção através do amor e do perdão. A história acompanha a relação entre os personagens Diná e Otávio, que transcende a existência terrena.

Estrela da novela, Christiane Torloni compartilhou experiências curiosas e assustadoras que ocorreram durante as gravações. Durante uma participação no programa ‘Conversa do Bial’, apresentado por Pedro Bial, a atriz revelou que, no início do projeto, morava em um apartamento antigo. Este imóvel possuía um sistema de botões que, quando pressionados, acionavam alertas na cozinha, indicando o cômodo onde o botão foi ativado. No entanto, mesmo morando sozinha, ela percebeu que esses alertas eram acionados sem que ninguém estivesse no local.

“Chegava de noite e a casa não ficava em paz,” comentou Christiane. “Eu estava morando sozinha e ouvia os avisos como ‘quarto 1’, ‘quarto 2’.”

Além desse fenômeno, a atriz reportou que objetos caíam de forma inexplicável no apartamento. Apesar de não se considerar uma pessoa impressionável, ela mencionou um episódio em que objetos caíam na sala. “Nunca tive medo, mesmo em casas antigas. Mas aquilo começou a me incomodar.”

Para entender melhor a situação, Christiane consultou o diretor da novela, Wolf Maya, que vem de uma família tradicional espírita de Goiás. Ela questionou se haviam realizado alguma preparação antes das gravações, uma vez que ela acredita na importância de fazer uma “mentalização” em situações reais.

Diante da preocupação da atriz, a produção organizou um encontro de oração na casa dela. Christiane afirmou que, após esse momento espiritual, as ocorrências intrigantes pararam de acontecer.

Outra questão abordada por Christiane Torloni na entrevista foi o volume de cartas que recebia de fãs da novela. Muitas dessas cartas eram psicografadas, trazendo mensagens de conforto e apoio. “As cartas diziam que tudo estava bem e que o trabalho que fazíamos tinha um propósito, que era acalmar as pessoas,” contou. Devido ao grande número de correspondências, a atriz não conseguia responder a todos, mas mencionou que costumava orar, considerando isso como sua principal forma de se conectar com os fãs.

Assim, a novela ‘A Viagem’ não só encantou o público com sua narrativa sobre amor e espiritualidade, mas também teve um impacto significativo nos seus bastidores, criando uma atmosfera de mistério e respeito entre os envolvidos na produção.