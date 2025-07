Atriz abandona novela no primeiro dia de gravação; entenda o caso

Pedro (Eriberto Leão) e Marina (Paolla Oliveira) com a filha em Insensato Coração

Insensato Coração: A Novela que Mudou o Rumo da TV em 2011

Há 14 anos, a novela "Insensato Coração", escrita por Gilberto Braga e Ricardo Linhares, estreava na TV Globo. Essa produção foi a primeira a ser exibida no novo horário das 21h, após uma mudança na grade do canal que visava acomodar o Jornal Nacional. A trama gira em torno do romance entre Marina, uma designer de interiores, e Pedro, um piloto de avião, interpretados respectivamente por Paolla Oliveira e Eriberto Leão.

Apesar da expectativa, "Insensato Coração" enfrentou diversos desafios durante sua exibição. O público manifestou opiniões variadas, principalmente quanto ao ritmo da história e a credibilidade de algumas cenas. Um dos episódios mais marcantes ocorreu logo no início das gravações, que aconteceram em Florianópolis, Santa Catarina.

No primeiro dia das gravações externas, a produção se deparou com um grande problema: a atriz escolhida para interpretar a protagonista, Ana Paula Arósio, não compareceu. Sua ausência foi confirmada por meio de uma nota da assessoria de imprensa, que alegou "uma resolução pessoal de ordem particular" sem maiores esclarecimentos.

Ana Paula Arósio havia sido contratada um ano antes do início das gravações. Sua última participação na TV tinha sido na novela "Ciranda de Pedra", em 2008, embora ela tenha gravado "Na Forma da Lei", em 2010. A Globo, diante da situação, teve que agir rapidamente para encontrar uma substituta, escalando Paolla Oliveira para o papel da protagonista. A mudança foi feita às pressas, e a emissora considerou tomar medidas contratuais contra Ana Paula devido aos problemas causados por seu desaparecimento. Relatos indicam que seu salário foi suspenso como uma forma de punição.

Dramaturgos e diretores expressaram sua insatisfação com a situação. Gilberto Braga, por exemplo, não hesitou em criticar a postura da atriz, chamando-a de "antiprofissional". O diretor Dennis Carvalho, em uma declaração polêmica, foi ainda mais direto, descrevendo-a como "uma desequilibrada" e afirmando que nunca recebeu explicações a respeito de sua ausência.

Após a controvérsia em "Insensato Coração", Ana Paula Arósio afastou-se da televisão e se dedicou ao cinema, participando de filmes como "Anita & Garibaldi", que estreou em 2013. Entretanto, sua vida pessoal também foi marcada por dificuldades. A perda de seu pai e problemas familiares a levaram a se isolar na Inglaterra por uma década, acompanhada de seu marido, Henrique Plombon Pinheiro.

O retorno da atriz à vida pública ocorreu em 2020, quando ela apareceu em uma campanha publicitária do banco Santander. Durante a divulgação, Ana Paula fez uma piada sobre seu tempo longe dos holofotes: "Bom, agora eu vou, porque me desacostumei da civilização".

"Insensato Coração" permanece na memória do público brasileiro não apenas como uma novela, mas também como um marco na história da TV, evidenciando os desafios e as complexidades que cercam a produção de uma trama de sucesso.