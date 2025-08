Ator de “Emily em Paris” revela demissão da série

Rupert Everett é dispensado de “Emily em Paris”

O ator Rupert Everett, de 66 anos, que participou de apenas um episódio da série “Emily em Paris”, acabou de ser dispensado da produção. Durante o festival internacional de cinema Marateale, realizado na Itália, ele compartilhou que não fará mais parte do elenco da popular série da Netflix.

Everett interpretou o diretor do estúdio de design de interiores, Giorgio Barbieri, em uma das temporadas anteriores. Ele relatou que gravou uma cena para a temporada mais recente e esperava receber uma ligação para discutir seu retorno. No entanto, essa chamada nunca aconteceu. Em suas palavras, ele disse: “Fui demitido. Esperava que me ligassem – mas no fim, isso nunca aconteceu”.

O ator também comentou sobre as dificuldades da indústria do entretenimento. Segundo ele, a dinâmica das produções muitas vezes muda, fazendo com que personagens sejam descartados sem explicações. “Para mim, foi uma tragédia”, expressou. Ele revelou que ficou muito afetado pela notícia e chegou a ficar de cama por duas semanas para lidar com a situação.

Apesar dessa demissão, Rupert Everett não está sem trabalho. Durante o festival, o ator recebeu o Basilicata International Award e também confirmou que tem novos projetos em andamento. No site IMDb, são listadas várias produções futuras, incluindo uma comédia chamada "The Liar", que contará com a participação de Jeff Goldblum. Além disso, os fãs estão animados com a possibilidade de Everett reprisar o papel de George Downes, o melhor amigo da personagem de Julia Roberts, na sequência do filme "O Casamento do Meu Melhor Amigo", que fez sucesso em 1997.