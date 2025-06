AtkinsRéalis é um dos 50 melhores empregadores do Reino Unido em igualdade de gênero

A empresa AtkinsRéalis foi reconhecida como um dos 50 principais empregadores do Reino Unido para a igualdade de gênero em 2025 pela terceira vez consecutiva. Esse reconhecimento destaca o compromisso da companhia em apoiar e promover a presença feminina no ambiente de trabalho.

Nos últimos anos, a AtkinsRéalis implementou diversas iniciativas voltadas para garantir oportunidades iguais. Entre essas ações estão programas de treinamento, oportunidades de mentoria, redes de apoio para os colaboradores e opções de trabalho flexível. Um dos destaques de suas iniciativas é um programa de suporte à menopausa, que inclui ferramentas para capacitar gerentes, tornando a AtkinsRéalis a primeira consultoria de engenharia a receber a acreditação “Menopause Friendly”.

A promoção da igualdade de gênero é uma prioridade, especialmente em um setor como o de engenharia, onde as mulheres representam apenas 16,9% da força de trabalho, segundo dados da EngineeringUK. Apesar de a representação na AtkinsRéalis ser superior à média do setor, a empresa considera essencial combater essa sub-representação. Para isso, ela colabora com organizações como a WISE, visando impulsionar mudanças na indústria.

Além das iniciativas internas, a empresa planeja engajar mais de 65 mil alunos de diferentes origens em 2025, promovendo a carreira nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM). Em parceria com a Governors for Schools, a AtkinsRéalis busca desenvolver relações significativas com mais de 140 escolas, incentivando a curiosidade dos jovens em relação a essas áreas importantes.

Chris Ball, presidente da AtkinsRéalis no Reino Unido e na Irlanda, ressalta a importância de criar um ambiente inclusivo onde todos possam se sentir valorizados e tenham a oportunidade de se fazer ouvir. Segundo ele, esse reconhecimento contínuo é um reflexo dos esforços diários dos 13 mil funcionários da empresa no Reino Unido e das políticas e iniciativas que estão em vigor para promover a igualdade.

As empresas que figuram na lista dos 50 melhores empregadores para a igualdade de gênero demonstraram, por meio de um rigoroso processo de seleção, que a igualdade de gênero é uma parte fundamental de sua estratégia de negócios.