Atafona registra perda de praia e destruição de construções

Atafona, no Rio de Janeiro, sofre erosão costeira com avanço do mar, mais de 200 casas destruídas
Atafona, no Rio de Janeiro, sofre erosão costeira com avanço do mar, mais de 200 casas destruídas

Uma cidade brasileira viu sua faixa litorânea encolher até 8 metros por ano nas últimas décadas. Trata-se de Atafona, um distrito de São João da Barra, no norte do Rio de Janeiro. O lugar, uma vez vibrante, agora enfrenta um triste cenário de construções destruídas e um mar que avança rapidamente, mudando a paisagem urbana.

Essa situação não é simples; é resultado de uma combinação de fatores naturais e humanos. O aumento do nível do mar, a construção de barragens no Rio Paraíba do Sul e a ocupação desordenada da orla são algumas das causas que têm levado à erosão ampla. Os moradores tentam resistir, mas especialistas alertam que o que já é grave pode piorar até 2050.

Como Atafona se tornou símbolo de destruição costeira

Localizada na foz do Rio Paraíba do Sul, Atafona é geologicamente vulnerável. Essa área é uma planície sedimentar, formada por areia e outros sedimentos ao longo de milhares de anos. Historicamente instável, a região começou a sofrer intensamente com erosão costeira a partir da metade do século XX.

O que antes era um balneário muito querido por quem morava nas proximidades se transformou em um lugar tomado por casas abandonadas e ruas interditadas. Memórias se perderam nas ondas: desde os anos 2000, o mar já avançou de 7 a 8 metros em algumas partes, arrastando imóveis e fazendo com que a população viva sob constante risco.

O que explica a erosão acelerada em Atafona

Os motivos para essa erosão são variados e interconectados. O avanço natural do mar e os ventos nordestinos são fatores que afetam a estabilidade da costa, mas a ação humana teve um grande impacto. Com mais de 900 barragens ao longo do Rio Paraíba do Sul, a chegada de sedimentos à praia foi comprometida, tornando a costa mais vulnerável.

A urbanização próxima à faixa de areia bloqueia o fluxo natural de sedimentos, impedindo que o solo costeiro se regenere. O pesquisador Álvaro Serpa dos Santos argumenta que essas hidrelétricas acentuam o desequilíbrio, reduzindo o transporte de areia e acelerando a erosão.

Impactos ambientais, sociais e econômicos

A pesca artesanal, que sempre sustentou a economia local, foi diretamente afetada. Com a perda de território e a distância aumentada dos pontos de pesca, muitos moradores enfrentam dificuldades para continuar a atividade. Em uma pesquisa, 15% dos pescadores relataram que a redução das capturas foi a maior perda econômica da região.

Além disso, o setor imobiliário sofreu um colapso. Muitas casas perderam valor ou foram interditadas pela Defesa Civil. A história de moradores que, como Sônia Ferreira, perderam duas casas para o mar em menos de dez anos, é um retrato do que muitos enfrentam. Não é só a perda de bens materiais; a erosão leva embora histórias de vida e vínculos afetivos, afetando a memória coletiva de uma comunidade tradicional.

Como a população tem resistido no cotidiano

Apesar das dificuldades, a maioria dos moradores quer continuar em Atafona. Estudos mostram que 95% reconhecem a gravidade da erosão, mas preferem ficar. Para tentar conter o avanço do mar, constroem barreiras improvisadas com sacos de areia e madeira. Eles reforçam paredes e elevam móveis, transformando a adaptação em uma questão de sobrevivência.

A mobilização não se restringe a ações individuais; é também coletiva, embora sem respostas do poder público. Curiosamente, 100% dos entrevistados nunca ouviram falar sobre o Gerenciamento Costeiro Integrado (GCI), uma política que poderia ajudar a combater a erosão de forma colaborativa.

Há saída para Atafona? O que dizem os exemplos de outras cidades

Sim, existiriam soluções técnicas, mas exigem investimentos, planejamento e participação social. Em Balneário Camboriú (SC), por exemplo, o engordamento artificial da praia foi eficaz, mas custou caro e precisa de manutenção constante. No Ceará, espigões ajudaram, mas impactaram áreas vizinhas. Já no litoral paulista, projetos de replantio de restinga trouxeram resultados positivos a um custo mais baixo.

Para Atafona, qualquer ação deve levar em conta a identidade cultural e as particularidades ambientais da região. Enquanto espigões e engordamento podem trazer alívio, é preciso um diagnóstico adequado para evitar apenas realocar o problema para outras praias.

Por enquanto, a verdadeira solução ainda está distante, e a resistência de Atafona continua sendo o único plano imediato da comunidade.

