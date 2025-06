Assembleia geral da categoria ocorre nesta quarta-feira 25

Professores e Orientadores Educacionais Realizam Assembleia Geral em Greve

Os professores e orientadores educacionais do Distrito Federal realizarão uma assembleia geral nesta quarta-feira, 25 de junho, às 9h, no estacionamento da Funarte. A reunião ocorrerá após a categoria ter iniciado uma greve no dia 2 de junho. Durante o encontro, os participantes vão avaliar as ações já realizadas pelo movimento e definir os próximos passos.

Desde o início da greve, os educadores têm recebido apoio de diversas entidades sindicais, líderes políticos e organizações da sociedade civil. Essa mobilização tem gerado um espaço para negociações com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha.

Na última segunda-feira, 23 de junho, Ibaneis se reuniu com a Comissão de Negociação do Sindicato dos Professores (Sinpro). O encontro foi agendado após uma reunião entre o deputado distrital Chico Vigilante e o governador. Até o fechamento desta notícia, a reunião entre o governador e a comissão ainda estava em andamento.

Além da pauta de discussões sobre a greve, a assembleia desta quarta também servirá como um ponto de coleta de agasalhos. Essa ação faz parte da campanha "Doação que aquece a luta", promovida pelo Sinpro-DF. As pessoas que quiserem contribuir podem levar casacos, blusas de frio, luvas, gorros e meias, que serão depositados em uma caixa localizada próxima ao local de retirada dos cartões de votação.

A participação da comunidade educacional e a solidariedade nas ações são essenciais neste momento. A assembleia promete ser um espaço importante para fortalecer a luta dos profissionais da educação no DF.