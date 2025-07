As máquinas dos craques do Brasileirão incluem Batmóvel de R$ 8,3 mi

Na última terça-feira, dia 29, os moradores de São José dos Campos, em São Paulo, tiveram uma grata surpresa. O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, foi visto andando pelas ruas na sua incrível Lamborghini Huracán roxa, um verdadeiro sonho sobre rodas que vale R$ 4,7 milhões.

Esse modelo não é qualquer um! Ele conta com um motor V10 que pode entregar até 640 cavalos de potência e leva apenas 2,9 segundos para ir de 0 a 100 km/h. Mas não pense que Yuri é o único jogador de futebol brasileiro apaixonado por carros caros. Muitos atletas da elite do Brasileirão têm coleções impressionantes que fariam qualquer amante de automóveis sonhar.

Neymar e o carro inspirado em filme

Falando em coleções, Neymar também se destacou recentemente. Ele comprou um Batmóvel, nada menos que R$ 8,3 milhões, igualzinho ao que aparece nos filmes. Essa belezura virou um dos maiores ícones entre os seus veículos.

E não para por aí! O jogador do Santos tem uma Ferrari Purosangue, que custa cerca de R$ 7,5 milhões, além de outra Lamborghini Huracán STO, igual à de Yuri, e uma Aston Martin DBX, avaliada em R$ 3,6 milhões.

Memphis Depay e os R$ 22 milhões em carros

Memphis Depay, atacante holandês do Corinthians, também não fica atrás. Sua frota de carros chega a impressionantes R$ 22 milhões. Entre as joias da garagem dele, tem um Mansory Rolls-Royce Wraith de R$ 3,6 milhões, um Rolls-Royce Cullinan de R$ 2 milhões, uma Mercedes Maybach S650 Conversível de R$ 2,1 milhões, e uma Lamborghini de R$ 3 milhões. A coleção ainda inclui uma poderosa Ferrari SF90, que custa R$ 6 milhões e é um verdadeiro sonho para os entusiastas.

Gabigol também tem sua Lamborghini de luxo

Gabigol é mais um jogador apaixonado por Lamborghinis. Ele possui um modelo Huracán, mas na cor amarela, que tem o preço inicial de R$ 3,6 milhões. Além disso, ele também se destaca com um Porsche 911 Carrera coupé, que custa cerca de R$ 920 mil, e um Jaguar F-Type que, em sua versão R-Dynamic P300, pode passar dos R$ 6 milhões.

Conforto de luxo para Everton Ribeiro

Por outro lado, Everton Ribeiro optou por um conforto diferenciado. Ele adquiriu uma JetVan, que pode custar até R$ 700 mil. Esse veículo tem um espaço interno super personalizado, ideal até para fazer sessões de fisioterapia. Como ele mora a 64 km do centro de treinamento do Bahia, a van facilita muito a sua rotina e ajuda nas atividades de recuperação.

Hulk e sua garagem completa

O atacante Hulk também tem uma garagem digna de destaque, com um valor que ultrapassa R$ 6 milhões. Um dos carros mais impressionantes dele é uma Ferrari Portofino, que custa mais de R$ 3 milhões e alcança 100 km/h em apenas três segundos. Além disso, ele tem outros modelos como a BMW Dark Shadow Edition, uma BMW X7, uma Mercedes G63 e até mesmo uma Cadillac Escalade.

Arrascaeta aposta no vermelho e preto

O uruguaio Arrascaeta também fez uma escolha digna de nota. Ele homenageou o Flamengo com um BMW X6 Black Vermilion, uma edição especial que exibe as cores do clube. Esse carro tem um motor 3.0 de seis cilindros, com 340 cavalos, e consegue atingir 100 km/h em 5,5 segundos. O preço desse modelo é superior a R$ 1 milhão.

Cássio mantém um clássico nacional

Um dos mais humildes nesse cenário luxuoso é Cássio, goleiro do Cruzeiro. Ele mantém um clássico nacional em sua garagem: uma Rural Willys, o primeiro SUV fabricado no Brasil. Produzido entre as décadas de 1950 e 1970, esse carro pode variar entre R$ 10 mil e R$ 150 mil, dependendo da conservação.

Essas coleções mostram que, além de fazer gols e defesas incríveis, os jogadores também brilham fora dos campos com suas escolhas automotivas impressionantes.