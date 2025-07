Números consolidados de 30 de julho de 2025

Na madrugada de quarta-feira, 30 de julho de 2025, o SBT enfrentou dificuldades em sua programação, com os programas The Noite e Operação Mesquita apresentando os menores índices de audiência do ano. As dificuldades de audiência na emissora foram um ponto de atenção para os analistas do setor.

Enquanto isso, a Globo celebrou um bom desempenho com a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras na Copa do Brasil, que proporcionou uma das melhores médias de audiência esportiva do ano. Essa conquista teve repercussão significativa, refletindo o apelo do futebol entre os telespectadores.

Na disputa pela vice-liderança entre as emissoras, o programa Primeiro Impacto, exibido pelo SBT, se aproximou dos números do Fala Brasil, da Record. Além disso, o programa Encontro com Patrícia Poeta manteve-se na frente do Mais Você por três dias consecutivos, destacando-se na concorrência matutina.

Aqui estão os dados de audiência consolidados para o dia, com os números representando a média de pontos:

Hora Um: 3,9

Bom Dia SP: 8,8

Bom Dia Brasil: 10,0

Encontro com Patrícia Poeta: 8,0

Mais Você: 7,6

SP1: 10,4

Globo Esporte: 10,5

Jornal Hoje: 11,1

Edição Especial: História de Amor: 12,6

Sessão da Tarde: Pica-Pau – O Filme: 11,1

SPTV: 12,0

Vale a Pena Ver de Novo: A Viagem: 15,1

Êta Mundo Melhor!: 19,9

SP2: 22,1

Dona de Mim: 21,4

Jornal Nacional: 22,4

Vale Tudo: 24,1

Copa do Brasil: Corinthians x Palmeiras: 26,2

Segue o Jogo: 16,4

Avisa Lá Que Eu Vou: 9,6

Jornal da Globo: 6,9

Conversa com Bial: 4,8

Dona de Mim (reapresentação): 3,8

Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,0

No que diz respeito à Record, os números foram os seguintes:

Balanço Geral Manhã: 1,2

Balanço Geral Manhã II: 1,7

Balanço Geral Manhã SP: 2,5

Fala Brasil: 3,5

Hoje em Dia: 3,5

Balanço Geral SP: 5,1

The Love School: 6,7

Cidade Alerta SP: 7,8

Jornal da Record: 7,0

Patrulha das Fronteiras: 2,7

Para o SBT, a situação ficou mais complicada, com os seguintes dados:

SBT Manhã: 2,4

Bom Dia Esperança: 2,1

Primeiro Impacto: 3,0

Programa do Ratinho: 3,8

The Noite: 1,1

Operação Mesquita: 0,7

Esses números são importantes para entender o panorama da audiência na televisão brasileira e orientar as decisões dos anunciantes, já que um ponto de audiência em 2025 corresponde a aproximadamente 77.488 domicílios sintonizados na Grande São Paulo.