As aventuras de Cliff Booth | sequência de David Fincher começa a filmar

Filme "As Aventuras de Cliff Booth" já está em produção em Los Angeles

O diretor David Fincher deu mais um passo no mundo do cinema ao iniciar as filmagens de "As Aventuras de Cliff Booth", uma sequência do filme "Era Uma Vez em… Hollywood", de Quentin Tarantino. As gravações começaram em 28 de julho em Los Angeles, um desdobramento inesperado que foi anunciado em abril deste ano.

Originalmente, "As Aventuras de Cliff Booth" estava previsto para ser o décimo e possivelmente o último filme de Tarantino. No entanto, após arquivar o roteiro, Brad Pitt, que interpretou o dublê Cliff Booth no filme de 2019, encontrou uma maneira de transformar essa ideia em um projeto com Fincher, agora para a Netflix. A plataforma de streaming teria investido US$ 20 milhões na aquisição do roteiro original de Tarantino.

As filmagens estão a todo vapor, e sinais da produção já podem ser vistos. Recentemente, o site Just Jared divulgou fotos de Pitt caracterizado como Cliff Booth, usando uma peruca loira e gravando em frente ao Beverly Cinema, uma sala de cinema de propriedade de Tarantino. O local foi decorado para remeter à década de 1970, exibindo pôsteres de filmes da época, incluindo um do filme de comédia "Which Way Is Up?", o que indica que a história pode se passar em 1977.

Curiosamente, 1977 também é o ano de lançamento de "Rolling Thunder", um dos filmes favoritos de Tarantino. Inicialmente, o décimo filme do diretor poderia se chamar "The Movie Critic" e teria como protagonista um crítico de cinema obscuro, além de Cliff Booth. Esse filme também seria ambientado em 1977, com Tarantino reimaginando cenas de seus filmes preferidos, como "Rolling Thunder". No entanto, os rumores mais recentes apontam que a narrativa de "As Aventuras de Cliff Booth" se concentrará na transformação de Cliff de dublê para “fixer” de Hollywood. Essa função envolve o trabalho pouco conhecido de proteger as celebridades de escândalos na mídia.

Sobre o elenco, além de Brad Pitt, o filme contará com a participação de Yahya Abdul-Mateen II, Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino e JB Tadena. Recentemente, Corey Fogelmanis também foi confirmado no elenco.

Mais detalhes sobre "As Aventuras de Cliff Booth" serão divulgados à medida que a produção avança.