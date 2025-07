As 10 empresas com mais contratações em home office no Brasil

O trabalho remoto se firmou como uma realidade no Brasil e isso é especialmente visível depois de um ano de mudanças significativas no mercado de trabalho. Embora o setor de Tecnologia da Informação liderasse o caminho, outros setores também se destacaram no último ano, entre 2024 e 2025, oferecendo um número considerável de vagas remotas.

De acordo com análises de plataformas como LinkedIn, não existe uma lista oficial das dez principais empresas que adotaram o home office, mas é possível identificar um ecossistema diversificado. Setores financeiros e de serviços, especialmente impulsionados por empresas inovadoras e em rápido crescimento, são os que mais se beneficiaram desse formato.

Trabalho remoto em 2025: mais setores, mais oportunidades

O mercado de trabalho remoto no Brasil amadureceu. O que antes era quase exclusivo das techs agora se espalhou para diversos setores. A liderança na contratação remota não é restrita a um punhado de empresas, mas reflete uma tendência mais ampla de organizações que usam esse modelo como uma forma de atrair e reter talentos, independente da localização geográfica.

O setor financeiro digital: fintechs e bancos na vanguarda

O setor financeiro, especialmente com a ascensão das fintechs, se tornou um grande motor de contratações remotas. Para vencer a concorrência das gigantes da tecnologia, essas empresas adotaram o trabalho remoto como um trunfo. Entre as fintechs que mais contrataram no último ano estão:

Nubank : Pioneiro no modelo de trabalho remoto.

: Pioneiro no modelo de trabalho remoto. PicPay : Com uma política consolidada de home office.

: Com uma política consolidada de home office. XP Inc.: Fez do trabalho remoto uma prática permanente para a maior parte dos seus colaboradores.

Além dessas, nomes como Banco Inter, Stone e C6 Bank também aparecem frequentemente entre as empresas que mais contratam nesse formato.

Startups e “unicórnios”: o home office como DNA

As startups que já nasceram digitais incorporam o trabalho remoto na sua cultura. As chamadas “unicórnios”, que alcançam valor de mercado de US$ 1 bilhão, utilizam o home office como estratégia para escalar rapidamente suas operações no Brasil. Exemplos incluem:

iFood : Embora tenha um modelo híbrido em algumas áreas, mantém um número significativo de contratações remotas.

: Embora tenha um modelo híbrido em algumas áreas, mantém um número significativo de contratações remotas. QuintoAndar: Cresceu bastante nos últimos anos, utilizando o trabalho remoto para aumentar sua presença no mercado.

Empresas como Loft, Hotmart, e MadeiraMadeira também estão apostando fortemente no trabalho remoto.

A força das áreas de vendas e sucesso do cliente

Cargos como Vendedor Interno e Analista de Sucesso do Cliente estão em alta, pois podem ser realizados de qualquer lugar com uma boa conexão à internet. Grandes empresas de software, como Salesforce e TOTVS, têm se adaptado a esse modelo. Elas montam equipes comerciais e de atendimento em todo o país, eliminando a necessidade de um escritório físico.

O que o futuro reserva? A consolidação do modelo híbrido

Apesar do fortalecimento do home office, a previsão para 2025 é que o modelo híbrido se consolide. Muitas empresas que mais contrataram nesse regime estão optando por uma combinação: alguns dias de trabalho em casa e outros no escritório.

Essa abordagem busca equilibrar a flexibilidade e a qualidade de vida do trabalho remoto com os benefícios da interação presencial, como a colaboração e o fortalecimento da cultura organizacional. O futuro do trabalho, para muitos, parece ser uma harmonia entre o digital e o físico.