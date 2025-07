Arlindo Cruz em fase crítica e sem resposta a estímulos, diz esposa

O sambista Arlindo Cruz, conhecido por sua contribuição à música brasileira, especialmente no samba e no pagode, está enfrentando um momento difícil em sua saúde. Desde 25 de março, ele está internado e, aos 66 anos, lida com complicações após um acidente vascular cerebral (AVC) que ocorreu em 2017. A esposa do artista, Babi Cruz, relatou que Arlindo tem estado cada vez mais “distante”, não respondendo a estímulos como antes.

Recentemente, Babi compartilhou informações sobre o estado de saúde do cantor em várias entrevistas. Em um dos momentos, ela comentou sobre as memórias, dizendo: “Tivemos momentos lindos dele segurando copo, segurando biscoito… Hoje não temos mais isso do Arlindo. Ele está bem dentro do mundinho dele, do universo dele. Bem distante.” Os relatos dela também revelam que o sambista enfrenta uma infecção causada por uma bactéria resistente, mas, segundo Babi, ele se mantém estável e com os sinais vitais dentro dos padrões desejados. O tratamento com antibióticos está sendo feito para controlar essa infecção.

Arlindo Cruz, um dos grandes ícones da música brasileira, chegou a receber alta médica no mês passado. Contudo, a instalação dos equipamentos necessários para seu tratamento em casa não foi concluída a tempo, o que resultou em uma leve piora em seu quadro de saúde.

Apesar de todas essas dificuldades, Babi expressa sua fé e esperança de que Arlindo retornará para casa. Ela afirmou: “Mais dias, menos dias, eu tenho fé que a gente tá voltando pra casa. Tudo é a hora determinada por Deus. Não é a hora que a gente quer, mas ele é muito forte, quer viver. Foram mais de 30 pneumonias, então acreditamos que ele vai reverter mais essa, sem dúvida.”

Arlindo Cruz é autor de clássicos da música, como “O Show Tem Que Continuar” e “Meu Lugar”, e fez parte do grupo Fundo de Quintal, sendo uma figura fundamental na transformação do samba. Sua luta atual é um reflexo da força que sempre expressou em sua trajetória artística, onde a música muitas vezes foi uma maneira de enfrentar a dor e celebrar a alegria.