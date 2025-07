Apresentador se despede da GloboNews e recebe elogios de Bonner

Nilson Klava Deixa a GloboNews e Assume Correspondência em Nova York

Na noite de quinta-feira, 3 de julho de 2025, o apresentador e comentarista Nilson Klava recebeu uma emocionante homenagem de despedida de sua colega Natuza Nery, durante a transmissão do programa “Em Ponto”. Klava foi anunciado como o novo correspondente da Globo e GloboNews nos Estados Unidos, com sede em Nova York.

Natuza expressou sua admiração pelo colega, destacando não somente seu talento profissional, mas também suas qualidades pessoais. "Além de ser um baita profissional e competente, você é uma pessoa de ótimo caráter. Todos nós temos orgulho de trabalhar com você", disse a âncora, emocionando Klava até as lágrimas.

Ele aproveitou a ocasião para relembrar seus primeiros passos na Globo, quando começou sua carreira em Brasília. “Comecei com vocês, que abriram as portas para mim. Sou grato pela generosidade de todos, por tudo que me ensinaram e continuam me ensinando”, afirmou o jornalista.

William Bonner, apresentador e editor-chefe do ‘Jornal Nacional’, também comentou o momento pela internet. Ele parabenizou Klava, chamando-o de “talento, competência e caráter” e desejou sucesso na nova fase de sua carreira.

Natural de Apucarana, no Paraná, Klava tem apenas 29 anos. Ele se formou em Jornalismo pela PUC-Rio em 2017 e ingressou na GloboNews como estagiário no mesmo ano. Desde então, sua trajetória foi marcada por diversas funções, incluindo produtor, repórter de rua e de estúdio, comentarista e apresentador. Sua experiência acumulada o tornou um forte candidato para suceder Bonner na bancada do ‘Jornal Nacional’.

A nova posição de Klava em Nova York deve proporcionar ainda mais vivências e aprendizados, aumentando sua bagagem para um possível futuro à frente do principal telejornal do país. Sua mudança promete trazer uma perspectiva renovada para a cobertura de notícias internacionais.



Klava, chamado pelos colegas de TV de ‘Nilsinho’, segurou o choro com a manifestação de carinho ao vivo.