Apple TV+ anuncia nova série do criador de Better Call Saul

A Apple TV+ está gerando expectativa com a divulgação de um novo projeto de Vince Gilligan, conhecido por ser o criador de sucessos como “Breaking Bad” e “Better Call Saul”. A plataforma de streaming compartilhou uma imagem enigmática, promovendo a série com a descrição “Do Criador de Breaking Bad”, e com um detalhe curioso: um pote com um rosto sorridente desenhado em um prato de Petri.

Esse teaser foi postado na rede social X, anteriormente conhecida como Twitter, e acompanha a frase “A felicidade é contagiosa”. O conteúdo sugere que mais informações sobre o projeto estão a caminho, incluindo um possível título oficial, sinopse e detalhes sobre o elenco.

Rhea Seehorn, atriz que brilhou em “Better Call Saul”, será uma das protagonistas da nova série. Um cronômetro também foi adicionado ao canal da Apple TV+ no YouTube, indicando que novos detalhes devem ser revelados em breve, especificamente no dia 25 de julho de 2025.

Embora ainda existam muitas incertezas sobre a trama, sabe-se que a nova produção será uma mistura de ficção científica e drama. Em entrevistas anteriores, Gilligan mencionou que o cenário será Albuquerque, mas com uma abordagem bem diferente da sua obra anterior. Ele destacou que a série explorará um mundo moderno que passa por mudanças abruptas, criando oportunidades para muitas histórias dramáticas.

Com a contagem regressiva em andamento, os fãs e curiosos aguardam ansiosos pelas revelações que estão por vir. É um momento de expectativa por mais informações sobre o que promete ser mais um trabalho inovador do aclamado criador.